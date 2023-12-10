Мусорные контейнеры стали преградой для водителей в Актау

- Те, кто выиграл тендер, куда смотрят и о чем думают? Пусть прислушаться к мнению жителей и исправят свои погрешности, - обратились жители дома №18.

Как утверждают жильцы дома №18, мусорные контейнеры, как правило, обычно устанавливают вдоль забора и на пустыре, но почему-то у них баки поставили на единственной маленькой парковке, тем самым перекрыв единственный въезд на нее.В городском отделе ЖКХ сообщили, что мусорные контейнеры вернут на прежнее удобное место и установят специальное ограждение.Чиновники отметили, что установка мусорных баков была согласована с жителями близлежащих домов.