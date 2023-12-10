Аварии в Актау, Экибастузе и Балхаше: какая реакция Минэнерго

- Случившиеся инциденты в указанных городах характеризуются как технологические нарушения. Прекращение теплоснабжения потребителей не допущено. В текущем году для обеспечения стабильного теплоснабжения на всех энергоисточниках страны был выполнен беспрецедентно большой объем работ. Благодаря этому удалось избежать глобальных аварий с массовым ограничением в теплоснабжении. Министерство энергетики РК мониторит ситуацию, находится в тесном контакте с местными исполнительными органами по вопросам работы энергообъектов, - сообщили в ведомстве.

В Балхаше в ночь с 9 на 10 декабря произошло повреждение трубопровода тепловой сети. Проблема устранена за шесть часов.На Экибастузской теплоэлектроцентрали также ночью 10 декабря обнаружили повреждения. Спустя пять часов их устранили. В настоящее время в работе находится восемь котлов. Прекращения теплоснабжения не произошло.В Актау же, как сообщают в Минэнерго, ремонтные работы находятся на стадии завершения.