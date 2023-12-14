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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Ирина Логвинова

Опубликовано: Сегодня, 15:32

Просмотров: 83

Больше месяца без воды и тепла: жители 4 дома в 4 микрорайоне Актау записали видеообращение

Вот уже больше месяца жители одной из многоэтажек Актау вынуждены обходиться без горячей воды и отопления. В обслуживающей организации им заявили, что в доме необходимо поменять все трубы, а средств на это в КСК нет. Жильцы сложились деньгами и приобрели необходимые материалы, однако ремонт вот уже месяц никто не делает.

фото с сайта severnyiraion.ru
Люди говорят, что устали от тщетных попыток достучаться до местных властей. Их «перебрасывают» от одной коммунальной службы к другой, а в КСК все время твердят «ждите». Жильцы негодуют: долгов за обслуживание у дома практически нет. Тем не менее трубы в подвале, судя по видеокадрам, давно никто не ремонтировал.



Новые трубы, как сообщают жильцы, они купили за свой счет и единственное, что требовалось от КСК - их установить. Однако, даже этой задачей никто не занимается.

«В нашем доме, по адресу 4-4, уже больше месяца никто не может решить проблему с горячей водой и отоплением. Обращались в акимат, ходили в жилищную инспекцию, нам сказали, что у КСК свои проблемы, поэтому нам, жильцам, придётся все делать за свой счет. Мы согласились, лишь бы вода горячая была. Закупили трубы, пришел один сантехник и начал ремонт, сделал только часть. По его словам, ему не дают закончить ремонт в нашем доме, постоянно отправляя его на другие объекты, а между тем мы вынуждены замерзать в своих домах», - рассказали жильцы.


Прождав несколько дней свою «очередь», люди снова связались с обслуживающей компанией, но на этот раз там сослались на болезнь сантехника.

«Позвонили в КСК, там нам сказали, что он якобы заболел, сидите и ждите своей очереди, потом сделают. А мы больше месяца без воды горячей, сколько над нами еще будут издеваться?! Сколько нам еще ждать, до лета?! У многих маленькие дети, старики, инвалиды, это просто издевательство над народом. Они не могут отправить к нам группу сантехников, чтобы доделать этот ремонт труб, ведь материал весь есть. Мало того, что сидим без горячей воды, так еще в половине дома нет отопления. Актау не готов к отопительному сезону!!!», - говорят люди.




Напомним, проблемы с теплосетями, отоплением и горячей водой не редкость в Актау. Буквально сегодня в 6 микрорайоне произошел порыв трубы, из-за чего несколько домов остались без питьевой воды. Ранее, без отопления из-за аварии на теплотрассе на протяжении суток осталась половина города. Во многих домах 12 и 13 микрорайона проблема до сих пор не решена. Массовые сообщения о нехватке отопления также поступают в чат акимата Мангистауской области



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Комментарии ( 1 )

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Sportikus (Посетители) Сегодня, 15:38
Всё понимаю, жителей тоже понимаю очень. Может раз вы купили за свой счёт трубы, тогда и сантехника нанять за свой счёт, пусть всё сделает. А потом квитанции за трубы и за работу сантехника в лицо КСК ткнуть, и пусть все ваши расходы минусуют с жировок ваших. Далее, раз вы уже сами начали ремонт за свой счёт, рассмотрите уже тогда переход своего дома в ОСИ, так будет лучше думаю в вашем случае.
 
 

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