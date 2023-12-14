Больше месяца без воды и тепла: жители 4 дома в 4 микрорайоне Актау записали видеообращение

«В нашем доме, по адресу 4-4, уже больше месяца никто не может решить проблему с горячей водой и отоплением. Обращались в акимат, ходили в жилищную инспекцию, нам сказали, что у КСК свои проблемы, поэтому нам, жильцам, придётся все делать за свой счет. Мы согласились, лишь бы вода горячая была. Закупили трубы, пришел один сантехник и начал ремонт, сделал только часть. По его словам, ему не дают закончить ремонт в нашем доме, постоянно отправляя его на другие объекты, а между тем мы вынуждены замерзать в своих домах», - рассказали жильцы.

«Позвонили в КСК, там нам сказали, что он якобы заболел, сидите и ждите своей очереди, потом сделают. А мы больше месяца без воды горячей, сколько над нами еще будут издеваться?! Сколько нам еще ждать, до лета?! У многих маленькие дети, старики, инвалиды, это просто издевательство над народом. Они не могут отправить к нам группу сантехников, чтобы доделать этот ремонт труб, ведь материал весь есть. Мало того, что сидим без горячей воды, так еще в половине дома нет отопления. Актау не готов к отопительному сезону!!!», - говорят люди.