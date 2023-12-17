Многострадальная 11-этажка: порыв батареи вызвал потоп в актауской высотке

Фото жителей дома №4 в 4 микрорайоне
По словам жильцов, вчера днём, 16 декабря, произошёл порыв отопительной системы в квартире №63 на шестом этаже. Затопленными оказались квартиры вплоть по первый этаж. Боковые квартиры тоже были затоплены частично: у кого кухня, у кого зал, у кого спальня.
Люди вызвали сантехников, которые отключили воду. Позже прибыл сварщик и заварил треснувшую батарею в квартире №63. В данном случае оперативно среагировал действующий начальник обслуживающей компании.
Жители считают, что это случилось из-за халатного отношения хозяйки квартиры, где произошёл порыв. Владельцы пострадавших квартир во вторник, 19 декабря, будут составлять акт, оценивать нанесённый ущерб и подавать на женщину в суд, чтобы она оплачивала ремонт и восстановление.
Напомним, открытый пожар квартиры попал на видео. По информации ДЧС региона, из дома эвакуировали 84 человека, 13 из которых дети, квартира полностью сгорела. Пострадало также соседское жильё.
Люди пожаловались на отсутствие помощи со стороны государства.
Аким Актау встретился с погорельцами.
Люди вызвали сантехников, которые отключили воду. Позже прибыл сварщик и заварил треснувшую батарею в квартире №63. В данном случае оперативно среагировал действующий начальник обслуживающей компании.
Треснувшая батарея в квартире на шестом этаже
Жители считают, что это случилось из-за халатного отношения хозяйки квартиры, где произошёл порыв. Владельцы пострадавших квартир во вторник, 19 декабря, будут составлять акт, оценивать нанесённый ущерб и подавать на женщину в суд, чтобы она оплачивала ремонт и восстановление.
- Председателем со следующей недели у нас будет назначен Рысбек Мергенов. Его уговорили взять шефство в 4 микрорайоне. Он обещал наладить систему, - говорит жительница дома №4, квартиру которой затопило на четвертом этаже.
Напомним, открытый пожар квартиры попал на видео. По информации ДЧС региона, из дома эвакуировали 84 человека, 13 из которых дети, квартира полностью сгорела. Пострадало также соседское жильё.
Люди пожаловались на отсутствие помощи со стороны государства.
Аким Актау встретился с погорельцами.
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