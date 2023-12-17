Многострадальная 11-этажка: порыв батареи вызвал потоп в актауской высотке

Треснувшая батарея в квартире на шестом этаже

- Председателем со следующей недели у нас будет назначен Рысбек Мергенов. Его уговорили взять шефство в 4 микрорайоне. Он обещал наладить систему, - говорит жительница дома №4, квартиру которой затопило на четвертом этаже.