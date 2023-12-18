Мы замерзаем в своих квартирах: жители 14 микрорайона Актау пришли с требованием в областной акимат

- Второй год мы требуем от нашего КСК решить проблему с отоплением, но постоянно слышим различные отговорки. Сегодня наше терпение лопнуло, и пришли в областной акимат. Иначе людей не слышат, пока не пойдёшь в вышестоящие инстанции, - жалуются жители 14 микрорайона.

- Представители областного акимата, ГКП «КЖСА» и КСК пришли в наши дома и пытаются совместно установить причину отсутствия отопления в квартирах. Мы очень надеемся, что в ближайшее время всё же появится тепло в наших квартирах, - отметили жители 14 микрорайона.

- Представители акимата города Актау совместно с жителями проверили тепловые узлы и системы отопления дома. Специлистами отдела жилищной инспекции Актау и обслуживающей компанией ведутся наладочные работы в целях улучшения теплообмена в 14 микрорайоне в домах обслуживаемых ТОО «РЭП». После разъяснительной работы со стороны уполномоченных лиц все жители разошлись по домам. Чтобы создать искусственный перепад, обслуживающая компания этих домов ТОО «РЭП» совместно с ГКП «КЖСА» ведут наладочные работы, - сообщили в акимате Актау.

Сегодня, 18 декабря, жители 14 микрорайона домов № 11, 26, 28, 29, 30, 32, 32А, 32Б собрались у дверей областного акимата с требованием решить проблему с отоплением.По словам горожан, после того, как они собрались у здания областного акимата, на их проблему чиновники обратили внимание.В городской акимат Актау сообщили, что с жильцами провели разъяснительную работу заместители акима города и руководитель жилищной инспекции.