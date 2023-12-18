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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:20

Просмотров: 1809

Мы замерзаем в своих квартирах: жители 14 микрорайона Актау пришли с требованием в областной акимат

Жители 14 микрорайона, оказавшись в безвыходной ситуации, вышли на акцию протеста к зданию областного акимата. По словам горожан, они несколько месяцев сидят без отопление, решать их проблему не спешит ни КСК, ни ГКП «КЖСА». Горожане устали обращаться в разные инстанции, результатов нет.

Кадр видео
Сегодня, 18 декабря, жители 14 микрорайона домов № 11, 26, 28, 29, 30, 32, 32А, 32Б собрались у дверей областного акимата с требованием решить проблему с отоплением.

- Второй год мы требуем от нашего КСК решить проблему с отоплением, но постоянно слышим различные отговорки. Сегодня наше терпение лопнуло, и пришли в областной акимат. Иначе людей не слышат, пока не пойдёшь в вышестоящие инстанции, - жалуются жители 14 микрорайона.




По словам горожан, после того, как они собрались у здания областного акимата, на их проблему чиновники обратили внимание.

- Представители областного акимата, ГКП «КЖСА» и КСК пришли в наши дома и пытаются совместно установить причину отсутствия отопления в квартирах. Мы очень надеемся, что в ближайшее время всё же появится тепло в наших квартирах, - отметили жители 14 микрорайона.


В городской акимат Актау сообщили, что с жильцами провели разъяснительную работу заместители акима города и руководитель жилищной инспекции.

- Представители акимата города Актау совместно с жителями проверили тепловые узлы и системы отопления дома. Специлистами отдела жилищной инспекции Актау и обслуживающей компанией ведутся наладочные работы в целях улучшения теплообмена в 14 микрорайоне в домах обслуживаемых ТОО «РЭП». После разъяснительной работы со стороны уполномоченных лиц все жители разошлись по домам. Чтобы создать искусственный перепад, обслуживающая компания этих домов ТОО «РЭП» совместно с ГКП «КЖСА» ведут наладочные работы, - сообщили в акимате Актау.



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Комментарии ( 2 )

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Tankushka (Посетители) Сегодня, 20:27
14-19 тоже очень холодно. Как холода начались, в одной половине квартиры отопление ТОО РЭП полностью отключил. Батареи ледяные. В другой половине чут-чуть тёпленькие.
 
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  • Космос
  • Tankushka
 444 (Посетители) Сегодня, 20:07
А зачем им что-то делать? Платежи деньги идут , не зависимо от предостовляемых услуг .ПКСК сантехники по шабашкам - сезон сейчас . Отопление подают слабое , чтоб меньше порывов было , меньше им работы , а сами на платные шабашки плюс зарплата капает .Бардак полнейший. Годами нет отопления или очень слабое и вопрос не решается . Платежи поднимаются и ничего не делается .
 
 

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