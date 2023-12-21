Опять рвануло: часть микрорайонов Актау остались без питьевой воды

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В ГКП «КЖСА» сообщили, что сегодня, 21 декабря с 9:00 до 18:00 часов, в ряде микрорайонов Актау временно будет отключена питьевая вода.
В связи с порывом на магистральном трубопроводе под ограничение подачи питьевой воды попали жители: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 14 нижняя часть, 15 нижняя часть, 22, 23 и 25 микрорайонов.
Напомним, сегодня, 21 декабря, без питьевой воды остались жители некоторых домов в 6, 8 и 7 микрорайонах.
В связи с порывом на магистральном трубопроводе под ограничение подачи питьевой воды попали жители: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 14 нижняя часть, 15 нижняя часть, 22, 23 и 25 микрорайонов.
Напомним, сегодня, 21 декабря, без питьевой воды остались жители некоторых домов в 6, 8 и 7 микрорайонах.