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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:15

Просмотров: 1157

Опять рвануло: часть микрорайонов Актау остались без питьевой воды

В связи с прорывом на магистральном трубопроводе без питьевой воды остались жители 15 микрорайонов. Об этом сообщает пресс-служба ГКП «КЖСА».

Фото из архива
В ГКП «КЖСА» сообщили, что сегодня, 21 декабря с 9:00 до 18:00 часов, в ряде микрорайонов Актау временно будет отключена питьевая вода.

В связи с порывом на магистральном трубопроводе под ограничение подачи питьевой воды попали жители: 1, 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 14 нижняя часть, 15 нижняя часть, 22, 23 и 25 микрорайонов.

Напомним, сегодня, 21 декабря, без питьевой воды остались жители некоторых домов в 6, 8 и 7 микрорайонах.



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Комментарии ( 3 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 15:02
Цитата: Vohazab
Такое ощущение, что идёт какая то целенаправленная планомерная акция.

Непланомерная акция началась тогда, когда дорвавшиеся до власти чиновники растаскивали всё, что можно было утащить, продать... Но, бесконечно это не могло продолжаться.
Кто там сказал, что с такой властью врагов не надо? Я не знаю, какие оптимисты говорят, что Казахстан процветает несмотря на геополитические и финансовые кризисы. Априори, он не может процветать в отдельно взятой Астане. Да и то, только в некоторых частях города.
И как мы видим, пОРывы труб, это только верхушка проблемы либо - закономерный финал.
Дожила к 2023 году, чтобы утром, если убедилась, что есть горячая и холодная вода-была счастлива принять душ. Это ли не тот Новый Казахстан?
 
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  • Placida
 Ingul (Посетители) Сегодня, 14:40
Город надо спасать.
Если центральное правительство не подключится,то городу кранты.
 
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 Vohazab (Посетители) Сегодня, 13:49
Небыло ничего подобного в прошлые годы. Постоянные порывы! То вода горячая, то питьевая, то отопление, то опять по кругу. Недели нет, чтобы что то не отключали. Такое ощущение, что идёт какая то целенаправленная планомерная акция.
 
 

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