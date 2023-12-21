Печальная стабильность: в нескольких микрорайонах Актау отключили питьевую воду и отопление

- В 6 микрорайоне отключена питьевая вода с 20 по 25 дома, а также 32, 33, 35 и 36 дома. В 8 микрорайоне под ограничением здание суда, кафе «Гадим», магазин «Алтын фуд», кафе «1001 ночь». В 7 микрорайоне отключена подача питьевой воды с 2 по 8 дом. Ориентировочно работы будут проводиться до 20:00, - сообщает ГКП «КЖСА».

- С 09:00 до 20:00 часов просим закрыть тепловые узлы по адресам: 26 микрорайон с 18 по 24 дома, с 26 по 29 дома, 31, 32, 35, 36 дома, «Достык», ДК-42; 27 микрорайон мечеть; 12А микрорайон «Мечта», ДК-44, СШ-16, ПТЛ, КНС-13, с 1 по 6 дома, с 8 по 11 дома, 13 по 20 дома, 57 дом, с 64 по 67 дома, с 71 по 76 , 85 дом, 92 дом, х/блок,- говориться в сообщении.

По информации государственного коммунального предприятия «КЖСА», в связи с порывами питьевую воду отключили в некоторых домах в 6, 8 и 7 микрорайонах.Также в коммунальной службе сообщили, что в связи с порывом в 12А микрорайоне аварийно отключили теплосеть.Касательно технической воды в ГКП «КЖСА» отметили, что в верхних микрорайонах временно снижено давление.