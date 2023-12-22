Жители Актау смогут оплачивать единый платёжный документ за коммунальные услуги в приложении Kaspi.kz

Фото ТОО «Billing362»
В компании сообщили, что с декабря 2023 года жители Актау теперь могут оплатить единый платёжный документ (ЕПД Маңғыстау) за коммунальные услуги в приложении Kaspi.kz.
Единый платёжный документ (ЕПД) — это общий счёт на оплату, по которому осуществляются разные платежи в счёт оплаты жилья и коммунальных услуг в конкретной одной квартире.
Главной задачей ЕПД является упрощение процесса оплаты коммунальных услуг, улучшение обслуживания населения и совершенствование порядка расчётов.
Оплату услуг по единому платёжному документу также можно произвести через:
- мобильные приложения банков;
- платёжные терминалы Yurta, Astana Plat, Qiwi;
- кассы, расположенные по адресам: г Актау, 10 микрорайон, дом №1.
Напомним, в Актау внедрили единый платёжный документ (ЕПД) и упростили горожанам оплату коммунальных платежей. С марта 2023 года жители города начали получать квитанции за электроэнергию, вывоз мусора, интернет, услуги домофона и КСК с начислениями за февраль.
Единый платёжный документ (ЕПД) — это общий счёт на оплату, по которому осуществляются разные платежи в счёт оплаты жилья и коммунальных услуг в конкретной одной квартире.
Главной задачей ЕПД является упрощение процесса оплаты коммунальных услуг, улучшение обслуживания населения и совершенствование порядка расчётов.
Оплату услуг по единому платёжному документу также можно произвести через:
- мобильные приложения банков;
- платёжные терминалы Yurta, Astana Plat, Qiwi;
- кассы, расположенные по адресам: г Актау, 10 микрорайон, дом №1.
Напомним, в Актау внедрили единый платёжный документ (ЕПД) и упростили горожанам оплату коммунальных платежей. С марта 2023 года жители города начали получать квитанции за электроэнергию, вывоз мусора, интернет, услуги домофона и КСК с начислениями за февраль.
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