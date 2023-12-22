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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Михаил Одинцов

Опубликовано: Сегодня, 11:14

Просмотров: 898

В нескольких микрорайонах Актау отключили отопление

В государственном коммунальном предприятии «Каспий жылу, су арнасы» (ГКП «КЖСА») сообщили, что в связи с порывом на тепловых сетях города в нескольких микрорайонах временно ограничили подачу тепла и горячей воды.

Иллюстративное фото с сайта spbdnevnik.ru
Теплоснабжение отключили в ряде микрорайонов города. Как отметили в коммунальном предприятии, сегодня, 22 декабря, с 09:00 до 18:00 горячей воды и тепла не будет в связи с провывом труб в бизнец центре «Каспий» в 16 микрорайоне.

Временно ограничена подача тепла и горячей воды в следующих микрорайонах:

- 12 микрорайон - здание департамента полиции региона, спорткомплекс «Жас Канат», дома №№79, 79/1, 79/4;
- 13 микрорайон;
- 14 микрорайон, дом №57;
- 15 микрорайон – дома №№32, 34, 41б, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54,55, 62, 70, жилой комплекс «Овация», здание «Казтрансойл»;
- 16 микрорайон – жилой комплекс «Панорама»;
- 17 микрорайон – жилые комплексы «Дукат» и «Таншолпан», дома №№20 и 21, бизнес-центр «Жиһаз әлемі», здание партии «Аманат».



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Комментарии ( 4 )

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  • Белое ☀️
 babe (Посетители) Сегодня, 12:19
Сколько это будет продолжаться?!?! Нет никаких сил !!!
 
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  • Шевченко 81
 Businessman (Посетители) Сегодня, 11:42
Зато Аким Мангистауской области Ногаев возглавляет рейтинг акимов РК, и мы все этим ,гордимся"! Хотя все понимаем, что все эти рейтинги проплачены...
 
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  • Шевченко 81
 Космос (Посетители) Сегодня, 11:35
В нескольких микрорайонах Актау отключили отопление

Что там Скляр обещал клялся гарантировал?
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  • Шевченко 81
 Maximus (Посетители) Сегодня, 11:18
сегодня, 22 декабря, с 09:00 до 18:00 горячей воды и тепла не будет.
Как-будто расписание какое-то.
 
 

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