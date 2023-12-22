В нескольких микрорайонах Актау отключили отопление

Теплоснабжение отключили в ряде микрорайонов города. Как отметили в коммунальном предприятии, сегодня, 22 декабря, с 09:00 до 18:00 горячей воды и тепла не будет в связи с провывом труб в бизнец центре «Каспий» в 16 микрорайоне.



Временно ограничена подача тепла и горячей воды в следующих микрорайонах:



- 12 микрорайон - здание департамента полиции региона, спорткомплекс «Жас Канат», дома №№79, 79/1, 79/4;

- 13 микрорайон;

- 14 микрорайон, дом №57;

- 15 микрорайон – дома №№32, 34, 41б, 43, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54,55, 62, 70, жилой комплекс «Овация», здание «Казтрансойл»;

- 16 микрорайон – жилой комплекс «Панорама»;

- 17 микрорайон – жилые комплексы «Дукат» и «Таншолпан», дома №№20 и 21, бизнес-центр «Жиһаз әлемі», здание партии «Аманат».