В ряде микрорайонов Актау ограничили подачу тепла и горячей воды

Из-за прорыва на тепловых сетях в 16 микрорайоне введено временное ограничение на отопление и горячую воду в некоторых домах 20А, 16, 17, 18, 19, 20 микрорайонов.На месте прорыва специалисты предприятия «Каспий жылу, су арнасы» проводят ремонтные работы. Данные работы взял под свой личный контроль аким города Актау Улугбек Тналиев.Специалисты «Каспий жылу, су арнасы» оперативно работают над исправлением неисправности.- 16 микрорайон, дома №31,33/3, 33/7,43, 43/1,43/2, 43/3,49,50,55,56,57,59, 60, 61,63,63/1, 63/2,64,67,68,69, 77,79,85, 86,86/1, 89,90, 91,92, 93,94;- 17 микрорайон, дома №№3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 115/1,217, 217/1-үй, «Дворец школьников», колледж, бизнес-центры;- 18 микрорайон, дома №3,18,19,20,21,28, «Шахар Плаза», ЖК «Империя Тауэрс»;- 18А микрорайон полностью;- 19 микрорайон, дома №5,13,15;-20 микрорайон, дома №5,7,17;- 20А микрорайон, дом №21.