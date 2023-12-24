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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:45

Просмотров: 1363

В ряде микрорайонов Актау ограничили подачу тепла и горячей воды

В связи с прорывом на тепловых сетях в нескольких микрорайонах города введены временные ограничения на тепло и горячую воду, сообщает пресс-служба акимата Актау.

Фото предоставили в городском акимате
Из-за прорыва на тепловых сетях в 16 микрорайоне введено временное ограничение на отопление и горячую воду в некоторых домах 20А, 16, 17, 18, 19, 20 микрорайонов.

На месте прорыва специалисты предприятия «Каспий жылу, су арнасы» проводят ремонтные работы. Данные работы взял под свой личный контроль аким города Актау Улугбек Тналиев.

В ряде микрорайонов Актау ограничили подачу тепла и горячей воды


Специалисты «Каспий жылу, су арнасы» оперативно работают над исправлением неисправности.

Временно ограничены подачей тепла и горячей водой дома в следующих микрорайонах:

- 16 микрорайон, дома №31,33/3, 33/7,43, 43/1,43/2, 43/3,49,50,55,56,57,59, 60, 61,63,63/1, 63/2,64,67,68,69, 77,79,85, 86,86/1, 89,90, 91,92, 93,94;
- 17 микрорайон, дома №№3, 4, 5, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 43, 44, 45, 46, 51, 54, 55, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 110, 112, 113, 115/1,217, 217/1-үй, «Дворец школьников», колледж, бизнес-центры;
- 18 микрорайон, дома №3,18,19,20,21,28, «Шахар Плаза», ЖК «Империя Тауэрс»;
- 18А микрорайон полностью;
- 19 микрорайон, дома №5,13,15;
-20 микрорайон, дома №5,7,17;
- 20А микрорайон, дом №21.



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Комментарии ( 2 )

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  • ЁмоЁ
  • Papirosso
  • Empro
  • Дизель
 Космос (Посетители) Сегодня, 15:22
alik1906,
Да уж, на "старые" трубы тут не свалишь...
Тогда ЧТО? Какие версии?
Это возвращаясь к разговору о специалистах...
 
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  • ЛШП
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 alik1906 (Посетители) Сегодня, 14:08
Это новые мкр. Что будет через 5-10 лет ?
 
 

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