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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 13:47

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Акимат в деле: глава Актау поручил предприятиям по вывозу мусора работать качественно

Аким Актау Улугбек Тналиев встретился с руководителями предприятий по вывозу твердых бытовых отходов. На совещании аким города поручил представителям компаний, отвечающих за вывоз твердых бытовых отходов, работать качественно, сообщает пресс-служба акимата города.

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На территории города восемь компаний отвечают за вывоз твердых бытовых отходов. Это ТОО «Каспий Оперейтинг», ТОО «Мұнайлы қызмет», ТОО «СоцСервис-А», ТОО «Евро Сервис Джо», ТОО «Атамекен-Тазалық», ТОО «WRC», ТОО «Эко Каспий», ТОО «Көктем-Тазалық эко». Глава города подчеркнул, что в случае ненадлежащего выполнения своих обязанностей компаниями по вывозу мусора акимат будет рассматривать альтернативные методы управления этим вопросом.

Акимат в деле: глава Актау поручил предприятиям по вывозу мусора работать качественно


- Со стороны жителей поступают жалобы, связанные с вывозом мусора. В первую очередь необходимо обеспечить население качественным сервисом. Вопрос вывоза мусора передан в конкурентную среду. В случае ненадлежащего вывоза мусора компанией мы предпримем меры по регулированию ситуации в данной области иными методами. Компаниям по вывозу твердых бытовых отходов необходимо сотрудничать с объединениями собственников жилья (ОСИ) и кооперативами собственников квартир (КСК). Решайте вопрос через юристов в случае задолженностей жителей перед компаниями по вывозу мусора. Также необходимо проводить мониторинг с использованием GPS-технологий и вести контроль за тем, чтобы собранный мусор был утилизирован на мусорном полигоне, - сказал аким города Улугбек Тналиев.


Акимат в деле: глава Актау поручил предприятиям по вывозу мусора работать качественно


Напомним, в этом году жители Актау неоднократно жаловались на переполненные мусорные баки. Последняя жалоба поступила от жителей 28 микрорайона Актау.



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