Плесень в квартире: появилась реакция начальника ПКСК в Актау

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Руководитель обслуживающей компании заявил, что он не отказывается делать ремонт кровли. Загвоздка в том, что у жильцов дома №5А в 22 микрорайоне имеется долг перед ПКСК «Максат-2» в размере 2 900 000 тенге.
Кроме того, как отметил Аскар Бектиллаев, проводить ремонт крыши в настоящее время - это деньги на ветер. Необходимо, чтобы погода нормализовалась и кровля просохла.
Напомним, у многодетной семьи из-за протечки крыши и сырости в квартире стены покрыты плесенью. В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что такая плесень очень опасна и трудновыводима.
- Жильцы должны погасить хотя бы часть долга. Есть добросовестные плательщики, а есть и те, которые по два-три года не платили за обслуживание дома. Тех, кто не оплачивает услуги, большинство, - сообщил начальник ПКСК.
Образовавшаяся плесень в квартире на четвертом этаже
Кроме того, как отметил Аскар Бектиллаев, проводить ремонт крыши в настоящее время - это деньги на ветер. Необходимо, чтобы погода нормализовалась и кровля просохла.
Напомним, у многодетной семьи из-за протечки крыши и сырости в квартире стены покрыты плесенью. В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что такая плесень очень опасна и трудновыводима.