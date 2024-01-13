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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 17:51

Просмотров: 1014

Плесень в квартире: появилась реакция начальника ПКСК в Актау

Ситуацию с протекающей крышей в доме №5А в 22 микрорайоне и плесенью в одной из квартир прокомментировал председатель ПКСК «Максат-2» Аскар Бектиллаев.

Фото автора
Руководитель обслуживающей компании заявил, что он не отказывается делать ремонт кровли. Загвоздка в том, что у жильцов дома №5А в 22 микрорайоне имеется долг перед ПКСК «Максат-2» в размере 2 900 000 тенге.

- Жильцы должны погасить хотя бы часть долга. Есть добросовестные плательщики, а есть и те, которые по два-три года не платили за обслуживание дома. Тех, кто не оплачивает услуги, большинство, - сообщил начальник ПКСК.


Образовавшаяся плесень в квартире на четвертом этаже

Плесень в квартире: появилась реакция начальника ПКСК в Актау


Кроме того, как отметил Аскар Бектиллаев, проводить ремонт крыши в настоящее время - это деньги на ветер. Необходимо, чтобы погода нормализовалась и кровля просохла.

Плесень в квартире: появилась реакция начальника ПКСК в Актау


Напомним, у многодетной семьи из-за протечки крыши и сырости в квартире стены покрыты плесенью. В городском управлении санитарно-эпидемиологического контроля сообщили, что такая плесень очень опасна и трудновыводима.



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Комментарии ( 3 )

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mustain (Посетители) Сегодня, 20:49
Бектиллаеву при желании можно уголовку натянуть. Пока этого не будет - работать ни он, ни подобные не начнут.
 
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Феникс (Посетители) Сегодня, 20:37
Те, кто добросовестно оплачивает за обслуживание дома не должны страдать, по вине недобросовестных жильцов! ПКСК должны подавать в суд и взыскивать долги, а не сидеть и констатировать факт, что пол дома не оплачивает. Нужны действия со стороны ПКСК, а не бездействие. Тех, кто оплачивает не интересует, почему у других жильцов долги и сколько, их интересует, что вы предприняли для того, чтобы должники оплатили.
 
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Pluto 9701 (Посетители) Сегодня, 18:32
На тех кто не платит подавай в суд, а не нужно заниматься попытками коллективного воздействия иначе кто его выбрал и назначил в легкую могут его и скинуть.
 
 

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