Плесень в квартире: появилась реакция начальника ПКСК в Актау

- Жильцы должны погасить хотя бы часть долга. Есть добросовестные плательщики, а есть и те, которые по два-три года не платили за обслуживание дома. Тех, кто не оплачивает услуги, большинство, - сообщил начальник ПКСК.

Образовавшаяся плесень в квартире на четвертом этаже