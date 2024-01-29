В ТОО «Мангистау ЕРЦ» прокомментировали жалобу жителя на единую квитанцию оплаты коммунальных услуг

- Разнесли новые жировки РКЦ для оплаты воды, водоотведения (канализации) и отопления. Какому эффективному менеджеру пришла в голову идея изменить старую форму таблицы? Зачем убрали столбы для подачи своих показаний? Куда теперь вносить текущие показания потребления воды? Объединили воду, отопление с водоотведением (канализацией), вывели это в единую сумму, но при оплате две кассы - отдельно вода, отопление и отдельно водоотведения (канализация). Кассиру приходится вытаскивать сумму за водоотведение, чтобы потребитель оплатил это одним платежам. А за воду, отопление другим платежом. Зачем это сделали? - пожаловался житель Актау.

- Зачем менять? И менять, не вникнув, не понимая сути, для чего данный документ предназначен? Видимо, изменения внес человек, ни разу сам не оплачивающий коммунальные услуги. На самом платежном документе не указано ни названия компании, ни юридического адреса, не контактного телефона. Кто это составил, к кому обращаться с претензией? Надеюсь, автор данного «документа» объявится сам и даст пояснения, для чего была изменена форма жировки. Прислушается к голосу разума и вернет предыдущую форму платежного документа с графами для внесения своих показаний водомеров. И отдельной таблицей для водоотведения (канализации), так как оплата производится в две отдельные кассы, - написал пользователь сайта lada.kz.

- Все замечания касательно квитанции будут учтены, и мы уже квитанции в феврале сформируем с учётом этих замечаний. В следующей квитанции будут отражены наименование поставщиков, данные по объёмам тепла отображены в графе «количество» в строке услуги «отопление». В следующей квитанции графа будет называться «объем». Для ручного заполнения текущих показаний будет добавлен столбец перед столбцом «текущие показания», - сообщили в ТОО «Мангистау ЕРЦ».