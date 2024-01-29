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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:37

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В ТОО «Мангистау ЕРЦ» прокомментировали жалобу жителя на единую квитанцию оплаты коммунальных услуг

Житель Актау выразил недовольство новыми квитанциями на оплату услуг по водоснабжению, водоотведению (канализации) и отоплению. По его словам, в новых квитанциях отсутствуют поля для внесения собственных показаний. В ТОО «Мангистау ЕРЦ» заверили, что все замечания, касающиеся квитанций, будут учтены в следующих лицевых счетах.

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В рубрике «Народные новости» пользователь сайта lada.kz выразил недовольство новыми квитанциями на оплату коммунальных услуг.

- Разнесли новые жировки РКЦ для оплаты воды, водоотведения (канализации) и отопления. Какому эффективному менеджеру пришла в голову идея изменить старую форму таблицы? Зачем убрали столбы для подачи своих показаний? Куда теперь вносить текущие показания потребления воды? Объединили воду, отопление с водоотведением (канализацией), вывели это в единую сумму, но при оплате две кассы - отдельно вода, отопление и отдельно водоотведения (канализация). Кассиру приходится вытаскивать сумму за водоотведение, чтобы потребитель оплатил это одним платежам. А за воду, отопление другим платежом. Зачем это сделали? - пожаловался житель Актау.


Житель Актау отметил, что ранее была удобная, устоявшаяся годами форма платежного документа (жировки РКЦ).

- Зачем менять? И менять, не вникнув, не понимая сути, для чего данный документ предназначен? Видимо, изменения внес человек, ни разу сам не оплачивающий коммунальные услуги. На самом платежном документе не указано ни названия компании, ни юридического адреса, не контактного телефона. Кто это составил, к кому обращаться с претензией? Надеюсь, автор данного «документа» объявится сам и даст пояснения, для чего была изменена форма жировки. Прислушается к голосу разума и вернет предыдущую форму платежного документа с графами для внесения своих показаний водомеров. И отдельной таблицей для водоотведения (канализации), так как оплата производится в две отдельные кассы, - написал пользователь сайта lada.kz.


В компании, которая занимается данными квитанциями - ТОО «Мангистау ЕРЦ» прокомментировало жалобу жителя.

- Все замечания касательно квитанции будут учтены, и мы уже квитанции в феврале сформируем с учётом этих замечаний. В следующей квитанции будут отражены наименование поставщиков, данные по объёмам тепла отображены в графе «количество» в строке услуги «отопление». В следующей квитанции графа будет называться «объем». Для ручного заполнения текущих показаний будет добавлен столбец перед столбцом «текущие показания», - сообщили в ТОО «Мангистау ЕРЦ».


Напомним, для удобства граждан акимат Актау совместно с ТОО «Мангистау ЕРЦ» разработал и запустил проект по созданию единого платежного документа.



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Комментарии ( 1 )

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Базелик (Посетители) Сегодня, 10:43
Объединили воду, отопление с водоотведением (канализацией), вывели это в единую сумм. в идеале один платежный документ как в России очень удобный, в него включено всё, ТВ, интернет, электроэнергия, вода, газ, отопление, водоотведение, мусор и.т.д и не нужны эти стопки квитанции от каждой организации.
 
 

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