Обваливается бетон: сколько еще ждать ремонта кровли жильцам пятиэтажки в Актау

- Ремонт кровли включат в список и проведут в этом году, - заверили в обслуживающей компании.

В обслуживающей компании сообщили, что последний раз ремонт кровли в этом доме проводился в 2019 году.В КСК «Галия» жильцам пятых этажей предложили написать заявление, хотя, как говорят жители, они уже не раз обращались с жалобами.Напомним, в квартирах актауской пятиэтажки рушится плита перекрытия.