В Актау работники коммунальной службы вывезли около девяти тонн мусора

- По субботам по городу проводится весенний субботник. Помимо этого, по воскресеньям дежурная бригада подрядной компании осуществляет дополнительную санитарную очистку территорий города и вывоз мусора. В минувшее воскресенье работники коммунальной службы вывезли около 9 тонн мусора, - сообщил заместитель руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Бахтияр Максатов.

В санитарной очистке были задействованы 25 сотрудников коммунальной службы и 14 единиц спецтехники. Работники коммунальной службы провели санитарную очистку территорий внутри микрорайонов, парков, аллей и набережной.