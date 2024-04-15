В Актау с сегодняшнего дня начнут отключать отопление

- В связи с наступлением благоприятных погодных условий в Актау сегодня, 15 апреля, подача тепла в квартиры города будет прекращена, - отметили в ГКП «КЖСА».



В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что сегодня, 15 апреля, в Актау официально завершился отопительный сезон.Напомним, с 12 апреля ТОО «МАЭК» приступило к проведению испытания тепловой сети на расчетную температуру теплоносителя. Так, с 22 по 26 апреля запланировано провести гидравлические испытания тепловых сетей для определения дефектных участков трубопроводов. Это позволит максимально эффективно подготовить систему к новому отопительному периоду 2024-2025 годы.