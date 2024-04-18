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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Вчера, 19:10

Просмотров: 666

В Актау начали ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог

В Актау начат ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата
В настоящее время специалистами проводится ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог в 11 микрорайоне.

В Актау начали ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог


- В местах, где требуется ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог 11-го микрорайона, в настоящее время проводится соответствующая работа. Специалистами ведется подготовка дорог к ремонту, то есть проводится вырезка покрытия в месте ямочного ремонта для укладки асфальта. В этом году планируется провести ямочный ремонт около 50 тысяч квадратных метров, согласно подготовленному списку микрорайонов, в которых необходим ремонт, - сказал главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Газиз Сагынгалиев.

Данные работы будут проводиться до конца года. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства просит водителей заранее продумать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполняемой работой.



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Комментарии ( 1 )

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Yevgeniy 24 (Посетители) Вчера, 19:28
Не знаю где они делают. В 1 мкр 24-25-26 дом лет 5 не делали. Одни ямы.
 
 

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