В Актау начали ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог

- В местах, где требуется ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог 11-го микрорайона, в настоящее время проводится соответствующая работа. Специалистами ведется подготовка дорог к ремонту, то есть проводится вырезка покрытия в месте ямочного ремонта для укладки асфальта. В этом году планируется провести ямочный ремонт около 50 тысяч квадратных метров, согласно подготовленному списку микрорайонов, в которых необходим ремонт, - сказал главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства города Актау Газиз Сагынгалиев.



В настоящее время специалистами проводится ямочный ремонт внутримикрорайонных дорог в 11 микрорайоне.Данные работы будут проводиться до конца года. Актауский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства просит водителей заранее продумать маршрут и с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполняемой работой.