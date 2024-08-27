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27.08.2024, 15:14

До конца месяца максимально снизят давление питьевой воды в половине Актау

Коммунальная жизнь 0 3 116 Александр Рыжих

Из-за большого расхода воды резервуары центрального узла водоснабжения (ЦУВС-4) не успевают заполняться. В связи с этим давление питьевой воды снизят в ряде микрорайонов. Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы».

Иллюстративное фото с сайта pixabay.com
Иллюстративное фото с сайта pixabay.com

В ГКП «КЖСА» сообщили, что с сегодняшнего дня и до конца месяца будет максимально снижено давление питьевой воды в жилых домах следующих микрорайонов:

- с 16 по 20;
- с 30 по 39;
- Шыгыс-1, 2 и 3.

 Это связано с большим расходом воды. Давление снижается для поддержания уровня воды в резервуарах на ЦУВС-4. Его будут снижать в период с 10:00 до 18:00 часов. Это продлится ориентировочно до конца августа. Все зависит от наполнения резервуаров: если уровень падает – мы снижаем давление, если нет - давление остается прежним, - рассказали в коммунальном предприятии.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
cat
cat
Ну, конечно! Если использовать питьевую воду на мойке крутых иномарок.....
27.08.2024, 17:00
ЁмоЁ
ЁмоЁ
Да Здравствует День Конституции без давления и воды в высотных дом ах( и не только в высотных?)...
27.08.2024, 14:07
Ed Word
Ed Word
Ой, это же все новые микрорайоны, а разве при их планировании и постройке потребности и мощности инфраструктуры не учитывалась как говорили опытные и ответственные руководители? Не может быть такого у опытных и ответственых руко водителей, ведь если такое допустили обычно их должно ждать продвижение по карьерной лестнице вниз, хотя может и вверх судя по нашим реалиям. Воды нет, но Вы держитесь... Мир всем
27.08.2024, 12:35
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