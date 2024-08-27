До конца месяца максимально снизят давление питьевой воды в половине Актау

Из-за большого расхода воды резервуары центрального узла водоснабжения (ЦУВС-4) не успевают заполняться. В связи с этим давление питьевой воды снизят в ряде микрорайонов. Об этом сообщили в государственном коммунальном предприятии (ГКП) «Каспий жылу, су арнасы».
В ГКП «КЖСА» сообщили, что с сегодняшнего дня и до конца месяца будет максимально снижено давление питьевой воды в жилых домах следующих микрорайонов:
- с 16 по 20;
- с 30 по 39;
- Шыгыс-1, 2 и 3.
Это связано с большим расходом воды. Давление снижается для поддержания уровня воды в резервуарах на ЦУВС-4. Его будут снижать в период с 10:00 до 18:00 часов. Это продлится ориентировочно до конца августа. Все зависит от наполнения резервуаров: если уровень падает – мы снижаем давление, если нет - давление остается прежним, - рассказали в коммунальном предприятии.
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