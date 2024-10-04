Несколько микрорайонов Актау остались без технической воды

В ТОО «МАЭК» рассказали, что возобновление подачи планируется в 20 часов вечера.

Фото с сайта gazetazemlya.ru

По данным ТОО «МАЭК», в связи с увеличением объема работ на ЦУВС-3 подача технической воды ограничена в нижней части города.

Воду отключили с 1 по 8 микрорайоны, а также в нижней части 14 и 15 микрорайонов.

Время подачи технической воды - 4 октября в 20.00. Приносим извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе ТОО «МАЭК».

Про плановые отключения питьевой воды и электроэнергии можно посмотреть здесь.