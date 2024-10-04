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04.10.2024, 09:46

Плановые отключения воды и электроэнергии 4 октября в Актау

Общество 0 2 321 Лиана Рязанцева

В каких микрорайонах города сегодня, 4 октября, ожидаются плановые отключения электроэнергии и водоснабжения, рассказали в коммунальных службах.

Фото istockphoto.com
Фото istockphoto.com

В ГКП «АУЭС» сообщили, что плановые отключения сегодня, 4 октября, ожидаются в 12 микрорайоне.

С 14:00 до 17:30 будет ограничена подача электроэнергии в домах №№ 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 70, 71.

По информации ГКП «КЖСА», отключение воды ожидается в следующих микрорайонах:

- 6 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дом № 36;

- 27 микрорайон, отключили техническая воду, под ограничением дом № 53;

- 4 микрорайон, отключили питьевую воду, под ограничением дома №№ 63, 64, 65, 66, 67, 66.

Напомним, 4 октября с 03.00 до 20.00 часов для проведения срочных ремонтных работ на ЦУВС-3 будет отключена подача технической воды. Воду отключат в 5, 6, 7 и 8 микрорайонах, а также в нижней части 14 и 15 микрорайонов Актау.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

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