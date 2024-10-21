Последствия прорыва трубы сняли на видео в Актау

После подключения к отоплению дома №29 в 7 микрорайоне между двумя квартирами произошел прорыв трубопровода. Последствия прорыва засняли на видео. В местной управляющей компании заявили, что в данный момент выясняется виновник происшествия.

Коллаж из кадров видео

Одну из квартир жилого дома №29 в 7 микрорайоне затопило после прорыва трубопровода. Произошедшее очевидцы засняли на видео. На нем автор уточняет, что заливать их стало уже в ночное время.

В потребительском кооперативе собственников квартир (ПКСК) «Галия» объяснили, что дом подключили к отоплению 15 октября, а потоп случился уже на следующий день, ближе к ночи.

Во внутридомовом трубопроводе была перемычка, соединение металлической и пластиковой труб. Видимо, от давления он не выдержал и сорвался, вследствие чего и началось затопление квартиры. Приехала наша аварийная бригада, все перекрыли. Жители трех квартир этого дома написали заявление в нашу управляющую компанию. Сейчас мы выясняем, чья вина. Если виноваты мы – будем оплачивать ущерб, если нет – все должно решаться через суд, - заявили в ПКСК «Галия».

Видео со страницы «Подслушано в Актау» в Instagram.

Напомним, ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов на теплотрубопроводах более чем в десяти микрорайонах Актау.