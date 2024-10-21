18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
481.68
522.48
5
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
21.10.2024, 11:58

Последствия прорыва трубы сняли на видео в Актау

Коммунальная жизнь 0 2 481 Александр Рыжих

После подключения к отоплению дома №29 в 7 микрорайоне между двумя квартирами произошел прорыв трубопровода. Последствия прорыва засняли на видео. В местной управляющей компании заявили, что в данный момент выясняется виновник происшествия.

Коллаж из кадров видео
Коллаж из кадров видео

Одну из квартир жилого дома №29 в 7 микрорайоне затопило после прорыва трубопровода. Произошедшее очевидцы засняли на видео. На нем автор уточняет, что заливать их стало уже в ночное время.

В потребительском кооперативе собственников квартир (ПКСК) «Галия» объяснили, что дом подключили к отоплению 15 октября, а потоп случился уже на следующий день, ближе к ночи.

 Во внутридомовом трубопроводе была перемычка, соединение металлической и пластиковой труб. Видимо, от давления он не выдержал и сорвался, вследствие чего и началось затопление квартиры. Приехала наша аварийная бригада, все перекрыли. Жители трех квартир этого дома написали заявление в нашу управляющую компанию. Сейчас мы выясняем, чья вина. Если виноваты мы –  будем оплачивать ущерб, если нет – все должно решаться через суд, - заявили в ПКСК «Галия».

Видео со страницы «Подслушано в Актау» в Instagram.

Напомним, ранее в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся работы по устранению порывов на теплотрубопроводах более чем в десяти микрорайонах Актау.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
В 2025 году Казахстан ждут сразу три экономических кризиса – экспертНовости Казахстана
11.10.2024, 20:13 0
Социальная помощь для пенсионеров в Казахстане: что доступно и как воспользоватьсяНовости Казахстана
26.09.2024, 18:26 0

Последние комментарии

< >
Эксперты: Уровень Каспия снизится на 15 сантиметров в этом году
дорожник → "прогнозируют, что к концу столетия уровень воды в Каспийском море может понизиться на 6 метров." Жуть.
Дорогу вдоль водозаборного канала МАЭК обещают отремонтировать до конца года
дорожник → Напоминает участок Атырау-Астрахань до ремонта
Видеообращение к Токаеву записали машинисты мангистауской дочерней компании КТЖ
444 → 750 , многим такая зарплата только приснится может . Из серии мне хорошо а другие хоть подо......
Аким Актау: Коммунальные службы готовы к нештатным ситуациям
ЁмоЁ → Нештатные ситуации готовы к коммунальным службам...
Торнадо на Каспии: какие необычные природные катаклизмы еще грозят Казахстану
camel → Навертел, навертел... - на вертел его!