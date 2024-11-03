«Холодильник течет, за что мы платим?» Несколько ЖК более суток находятся без электричества в Актау

Кадр видео

По словам жильцов ЖК «Каспий», электричество в квартирах пропало с утра 2 ноября. Уже вторая половина дня воскресенья, а его так и нет. У людей текут холодильники, портятся продукты питания. Элементарно нет возможности зарядить телефон.

Электроэнергии нет в 117-квартирном ЖК «Каспий», также в шести высотках ЖК «Керемет» и восьми многоэтажках ЖК «Абырой».

Люди многократно и безуспешно обращались в единый контакт-центр 109 и ГКП «АУЭС». Им ответили, что частичное отключение электроэнергии связано с повреждением двух питающих головных кабеля. Один из них принадлежит ЖК «Абырой», застройщиком которого является «K7 Group», и он на их балансе. Вторая кабельная линия находится на балансе ТОО «Айсар». Несмотря на это, бригады «АУЭС» работают над устранением повреждения. Возможностей резервного питания нет. Специалисты попросили жильцов отнестись с пониманием к проводимым работам. При этом дату окончания мероприятий они не называют, а только обещают устранить дефект в ближайшее время.

На месте, говорят жильцы, уже сутки работает экскаватор и сотрудники «АУЭС». Люди обвиняют их в некомпетентности, так как поиски повреждений приобрели затяжной характер. Жители заявляют, что сюда должен быть направлен ответственный представитель из акимата.

Раскопали яму уже пять метров. Как будто нефть ищут. 21 век, - говорит один из жителей.

Lada.kz ожидает комментарий от ГКП «АУЭС».