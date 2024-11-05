Из-за аварии отключили от горячей воды и отопления несколько микрорайонов в Актау

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях возле дома №27 в 8 микрорайоне горячая вода и отопление будут отключены до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Иллюстративное фото предосталвено пресс-службой акима Актау

Из-за проведения аварийных ремонтных работ на тепловых сетях возле дома №27 в 8 микрорайоне сегодня, 5 ноября, с 10:00 до 16:00 часов будет отключена подача горячей воды и отопления на следующие микрорайоны:

- 8 микрорайон полностью;

- 7 микрорайон полностью;

- 9 микрорайон – дома №№1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 22, 25, здание «Мангистау-медиа», средняя школа №11, торговый центр «Ардагер» и гостиница Renaissance by Sulo;

- 14 микрорайон – дома №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 33а, 34, 34а, 39, 40, 41, средняя школа №1, торговый центр «Астана»;

- 15 микрорайон – дома №№ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 18а, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 41б, 35, 37, 39, 42, 43, 52, средняя школа №24, супермаркет «Нұр».

Приносим свои извинения за доставленные неудобства, – сказали в коммунальном предприятии.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

Ранее коммунальные службы города предоставили информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и подачи технической воды 5 ноября.