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05.11.2024, 12:25

Из-за аварии отключили от горячей воды и отопления несколько микрорайонов в Актау

Коммунальная жизнь 0 2 873 Александр Рыжих

В связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепловых сетях возле дома №27 в 8 микрорайоне горячая вода и отопление будут отключены до 16:00. Об этом сообщили в пресс-службе ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

Иллюстративное фото предосталвено пресс-службой акима Актау
Иллюстративное фото предосталвено пресс-службой акима Актау

Из-за проведения аварийных ремонтных работ на тепловых сетях возле дома №27 в 8 микрорайоне сегодня, 5 ноября, с 10:00 до 16:00 часов будет отключена подача горячей воды и отопления на следующие микрорайоны:

- 8 микрорайон полностью;
- 7 микрорайон полностью;
- 9 микрорайон – дома №№1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 28, 29, 30, 22, 25, здание «Мангистау-медиа», средняя школа №11, торговый центр «Ардагер» и гостиница Renaissance by Sulo;
- 14 микрорайон – дома №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 33, 33а, 34, 34а, 39, 40, 41, средняя школа №1, торговый центр «Астана»;
- 15 микрорайон – дома №№ 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 18а, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 41б, 35, 37, 39, 42, 43, 52, средняя школа №24,  супермаркет «Нұр».

Приносим свои извинения за доставленные неудобства, – сказали в коммунальном предприятии.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по телефону: 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: 60-53-18 и 60-53-16.

Ранее коммунальные службы города предоставили информацию о предстоящих отключениях электроэнергии и подачи технической воды 5 ноября.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
"ГКП «Каспий жылу, су арнасы»" .Зачем так сложно? Раньше называлось просто ТВС (тепловодоснабжение) и порядка было больше
05.11.2024, 15:29
Ingul
Ingul
Никто не отвечает за это безобразие. Поэтому и такой беспорядок.
05.11.2024, 11:52
cnnc
cnnc
ГКП «Каспий жылу, су арнасы», это просто издевательство какое то! нам зачем ваши извинения? еще морозов не было, а у вас уже все течет и разваливается. неужели нельзя летом все по человески сделать, чтобы зимой люди были с теплом, водой и светом? в городе есть аким вообще? или у него тепло и все прекрасно?
05.11.2024, 07:48
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