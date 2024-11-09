Дело - "труба": в ГКП «КЖСА» пообещали провести проверку на жалобу жильцов 4 микрорайона Актау

Заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов, комментируя жалобу жителей дома №11 в 4 микрорайоне, сообщил, что по данному вопросу будет проведена проверка.

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Заместитель директора ГКП «КЖСА» Ислам Усенов прокомментировал жалобу жителей дома №11 в 4 микрорайоне на отсутствие отопления, заявив, что будет проведена соответствующая проверка.

Будет проведена комиссионная проверка совместно с городским отделом жилищной инспекции и обслуживающей организацией, - сказал Ислам Усенов.

Напомним, в редакцию Lada.kz обратились жители дома №11 в 4 микрорайоне с жалобой на ситуацию с отоплением. По словам горожан, они устали «бороться» с начальником КСП, который ежедневно обещает решить проблему и обеспечить тепло в их квартирах. Жители даже за свой счет закупили новые трубы для подвала дома, надеясь ускорить решение вопроса.