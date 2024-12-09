В Актау ведутся восстановительные работы после ремонта теплосетей

В Актау проводятся работы по восстановлению благоустройства на участках, где ранее проводилась реконструкция тепловых сетей. Аким города Абилкаир Байпаков дал поручение подрядной организации выполнить эти работы на высоком уровне, сообщает пресс-служба акимата города.

Фото пресс-службы акимата

В настоящее время подрядная организация АО «Алматыинжстрой» проводит восстановительные работы на территориях, где ранее проводилась реконструкция тепловых сетей.

Аким города Абилкаир Байпаков оценил ход выполнения работ и поручил компании обеспечить их качественное завершение и в срок.

В этом году в Актау было отремонтировано 11,5 км магистральных теплопроводов, что значительно улучшило качество теплоснабжения в городе. Подрядной организации поручено качественно выполнить работы по восстановлению и благоустройству, чтобы исключить повторных ремонтных работ. Мангистаускому областному управлению энергетики и ЖКХ поручаю взять этот вопрос на особый контроль. Несмотря на возможные сложности, важно довести восстановительные работы до завершения в установленный срок, - сказал аким города Актау Абилкаир Байпаков.

В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что ремонт 11,5 км магистральных теплопроводов существенно повысил качество оказываемых коммунальных услуг.

Напомним, реконструкция тепловых сетей в Актау началась в мае текущего года. Более 5 месяцев жители областного центра обходились без горячей воды. Завершились работы 12 октября.

К слову, ранее в городской администрации обещали завершить реконструкцию до конца сентября.

Проводимые работы сопровождались жалобами со стороны горожан: из-за выкопанных повсеместно траншей как пешеходы, так и автомобилисты испытывали трудности в передвижении. От процесса пострадал и зеленый фонд: жители Актау отметили, что рабочие на местах оставляли после проведения реконструкции выкорчеванные деревья.

Правительством выделено 5 млрд тенге на реконструкцию магистральных теплосетей Актау.