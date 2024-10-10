Правительство выделило 5 млрд тенге на реконструкцию теплосетей в Актау

фото пресс-службы акимата Актау

Соответствующее постановление подписал Премьер-Министр Олжас Бектенов. Документ предусматривает перечисление 5 млрд тенге бюджету Мангистауской области в виде целевых трансфертов на реализацию проекта по реконструкции магистральных тепловых сетей города Актау.

В частности, данные средства с учетом солидарного софинансирования из местного бюджета в размере 10% от общей стоимости работ будут направлены на реконструкцию участка трассы с наибольшим износом, протяженностью 11,5 км.

В целом, в период с 2024 по 2026 годы требуется поэтапная замена 44 км магистрального теплопровода, их износ составляет более 75%. Следует отметить, что основная часть сетей теплоснабжения Актау введена в эксплуатацию с 1962 года. В результате, принимаемые меры позволят снизить износ сетей для предоставления населению качественных коммунальных услуг и бесперебойного прохождения отопительного периода.

Реконструкция тепловых сетей в Актау началась в мае текущего года. Более 5 месяцев жители областного центра обходятся без горячей воды. Сроки сдачи объекта и начала опрессовки постоянно переносятся. По последним данным, завершить объекты планируется 12 октября.

К слову, ранее в городской администрации обещали завершить реконструкцию до конца сентября.

Проводимые работы сопровождаются жалобами со стороны горожан: из-за выкопанных повсеместно траншей, как пешеходы, так и автомобилисты испытывают трудности в передвижении. От процесса страдает и зеленый фонд: жители Актау отметили, что рабочие на местах оставляют после проведения реконструкции выкорчеванные деревья.