18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
486.44
534.31
5.06
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
09.10.2024, 11:53

Названа дата завершения реконструкции магистральных теплосетей в Актау

Общество 0 2 607 Алия Шарипова

В Актау подходят к завершению работы по реконструкции магистральных тепловых сетей. Аким города Абилкаир Байпаков проверил ход выполнения этих работ. Об этом сообщает пресс-служба областного центра.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата
Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Как сообщается, в этом году запланировано обновление 11,5 километра магистральных инженерных сетей. Трубы заменяются впервые за 50 лет с момента их прокладки. Работы по обновлению изношенных водопроводных сетей проводятся для улучшения условий жизни населения, что повысит качество предоставляемых коммунальных услуг. Специалисты ежедневно проводят монтаж трубопроводов рядом с объектом. Как сообщил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев, завершение работ ожидается в ближайшее время.

Завершить работы планируем до 12 октября. В настоящее время ведется монтаж подземных и надземных трубопроводов. После этого сразу начнутся работы по заполнению труб водой, - сказал Сакен Бердибаев.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибека Картбаева, в проекте предусмотрены работы по восстановлению элементов благоустройства.

На объектах, где работы уже завершены, проводится заполнение труб водой. Проект также предусматривает восстановление элементов благоустройства, таких как брусчатка или асфальт, что будет выполнено подрядной компанией, - сказал Бердибек Картбаев.

Аким города провел проверку монтажных работ в 12А микрорайоне. Глава города поручил подрядной компании ускорить темпы выполнения и взять работы под строгий контроль.

Поручаю ответственным лицам ускорить работу бригад и взять процесс под контроль. Основная задача – качественно завершить все работы. После проведения гидравлических испытаний, в случае обнаружения неисправностей трубопроводов, аварийные бригады коммунальных предприятий должны быть готовы оперативно реагировать. Никаких перебоев в теплоснабжении населения быть не должно, - сказал глава областного центра Абилкаир Байпаков.

К слову, ранее в городской администрации обещали завершить реконструкцию до конца сентября.

Проводимые работы сопровождаются жалобами со стороны горожан: из-за выкопанных повсеместно траншей, как пешеходы, так и автомобилисты испытывают трудности в передвижении. От процесса страдает и зеленый фонд: жители Актау отметили, что рабочие на местах оставляют после проведения реконструкции выкорчеванные деревья.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Будут ли закрывать классы с русским языком обучения, ответили в минпросвещения РКНовости Казахстана
24.09.2024, 09:22 0
Казахстанцев ждут самые длинные новогодние и весенние выходные в 2025 годуНовости Казахстана
05.10.2024, 12:35 0
Войска ОДКБ прибывают в КазахстанНовости Казахстана
26.09.2024, 16:20 0
Старейший человек в мире: Книга Гиннесса назвала новую рекордсменкуНовости Мира
16.09.2024, 20:03 0
США готовятся на 49 лет взять землю в аренду у КазахстанаНовости Казахстана
18.09.2024, 20:16 0

Последние комментарии

< >
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Строгоff → Красочно, ярко, красиво!
Казахстан хочет экспортировать ГСМ за рубеж
Pluto 9701 → И снова слова бла бла бла хочет хочет, а может?
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
fox1167 → Поддерживаю! Вааааще фигня какая-то стала
Жительница Актау оформила подъезд в национальном стиле
Coffee → Это очень красиво!
«Все бросаю и переезжаю»: казахстанец снимает атмосферные ролики об Актау
Ingul → Уважаемая "Лада", вы заметили на сколько меньше стало посетителей на вашем сайте после того, как вы поменяли его формат? Или теперь общественное мнение никого не интересует?