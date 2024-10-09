Названа дата завершения реконструкции магистральных теплосетей в Актау

В Актау подходят к завершению работы по реконструкции магистральных тепловых сетей. Аким города Абилкаир Байпаков проверил ход выполнения этих работ. Об этом сообщает пресс-служба областного центра.

Фото: пресс-служба Актауского городского акимата

Как сообщается, в этом году запланировано обновление 11,5 километра магистральных инженерных сетей. Трубы заменяются впервые за 50 лет с момента их прокладки. Работы по обновлению изношенных водопроводных сетей проводятся для улучшения условий жизни населения, что повысит качество предоставляемых коммунальных услуг. Специалисты ежедневно проводят монтаж трубопроводов рядом с объектом. Как сообщил директор филиала механизированных работ АО «Алматыинжстрой» Сакен Бердибаев, завершение работ ожидается в ближайшее время.

Завершить работы планируем до 12 октября. В настоящее время ведется монтаж подземных и надземных трубопроводов. После этого сразу начнутся работы по заполнению труб водой, - сказал Сакен Бердибаев.

По словам руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибека Картбаева, в проекте предусмотрены работы по восстановлению элементов благоустройства.

На объектах, где работы уже завершены, проводится заполнение труб водой. Проект также предусматривает восстановление элементов благоустройства, таких как брусчатка или асфальт, что будет выполнено подрядной компанией, - сказал Бердибек Картбаев.

Аким города провел проверку монтажных работ в 12А микрорайоне. Глава города поручил подрядной компании ускорить темпы выполнения и взять работы под строгий контроль.

Поручаю ответственным лицам ускорить работу бригад и взять процесс под контроль. Основная задача – качественно завершить все работы. После проведения гидравлических испытаний, в случае обнаружения неисправностей трубопроводов, аварийные бригады коммунальных предприятий должны быть готовы оперативно реагировать. Никаких перебоев в теплоснабжении населения быть не должно, - сказал глава областного центра Абилкаир Байпаков.

К слову, ранее в городской администрации обещали завершить реконструкцию до конца сентября.

Проводимые работы сопровождаются жалобами со стороны горожан: из-за выкопанных повсеместно траншей, как пешеходы, так и автомобилисты испытывают трудности в передвижении. От процесса страдает и зеленый фонд: жители Актау отметили, что рабочие на местах оставляют после проведения реконструкции выкорчеванные деревья.