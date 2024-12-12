После огласки в СМИ: в домах 6 микрорайона Актау дали отопление

Жители 4, 5, 6 домов 6 микрорайона Актау наконец-то почувствовали тепло в своих квартирах. Проблема с отсутствием отопления была решена после освещения ситуации в Lada.kz.

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Сегодня, 12 декабря, в управляющей компании ОО «Арман» сообщили, что на следующий день после публикации статьи в Lada.kz отопление появилось в квартирах жителей.

Вчера, 11 декабря, наши дома были подключены к сетям, идущим на верхнюю зону. Благодаря этому отопление появилось в квартирах горожан. Уже в этот же день жители начали делиться радостью, сообщая, что в их домах наконец-то стало тепло. Благодарим всех специалистов коммунальных служб и журналистов, которые не оставили нашу проблему без внимания, - сказала председатель ОО «Арман» Елена Батагова.

Работники ГКП «КЖСА» и ТОО «МАЭК» совместно провели проверку и переподключили дома с нижней зоны на верхнюю.

Напомним, 10 декабря в редакцию Lada.kz обратились жители 4, 5, 6 домов 6 микрорайона. По словам людей, они с начала отопительного сезона сидели без отопления. Обращения в коммунальные службы результата не принесли. Проблема заключалась в изменениях в схеме подключения.