У МАЭКа остановились насосы: очередная рассылка распространяется среди жителей Актау

Сегодня, 21 декабря, среди жителей Актау в мессенджере WhatsApp распространяется рассылка о том, что у ТОО «МАЭК» остановились насосы, которые привели к проблемам с водоснабжением населения. На предприятии предоставили разъяснения.

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В чатах жители Актау пересылают сообщение от ТОО «МАЭК», где в очередной раз заявили об ограничении.

Уважаемые коллеги, на ЦУВС-3 остановились насосы из-за низких уровней в резервуарах питьевой воды. Режим водоснабжения будет восстановлен ориентировочно в течение четырех часов. Под ограничением потребители верхней и нижней зоны города, запитанные от ЦУВС-3, - говорится в рассылке.

В МАЭКе корреспонденту Lada.kz подтвердили факт поломки, а также отметили, что распространившееся сообщение – вчерашнее. В настоящее время объект работает в штатном режиме.

К слову, ночью 21 декабря наблюдалось отсутствие питьевой воды в домах горожан.

Ранее аким области Нурдаулет Килыбай пообещал, что к следующему лету проблема с водой в областном центре должна быть полностью решена.