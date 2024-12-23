Один с лопатой, семеро наблюдают: жителей Актау возмутила работа коммунальных служб

Жители жилого комплекса «Керемет» засняли на видео работу сотрудников ГКП «АУЭС». На кадрах видно, что ремонтом в траншее занимается один человек, тогда как остальные просто наблюдают. В коммунальном предприятии сообщили, что в 16 микрорайоне была авария на электросетях и сотрудники службы справились с задачей.

Кадр видео

Процесс ремонта электрических сетей засняли на видео жители ЖК «Керемет» в 16 микрорайоне города. На кадрах запечатлен сотрудник в траншее, ремонтирующий электросети в одиночку, а также вся бригада, которая в этот момент наблюдала за своим коллегой – это и стало причиной негодования жильцов.

Один человек работает, вы вокруг стоите. Помогите ему, чтобы быстрее работа была, - возмутился автор видео.

В ГКП «АУЭС» сообщили, что вчера, 22 декабря, в 16 микрорайоне был поврежден кабель.

Кабели находятся в глубине семи-восьми метров. В ноябре, когда произошла аналогичная ситуация, мы провели один кабель. Однако при проведении земельных работ для прокладки нового кабеля ТОО «ЭЛМО» возникли трудности, так как компания «Ас курылыс» не дала разрешение на проведение работ на своей территории. Это усложнило ситуацию с электричеством в 16 микрорайоне, так как нет резервного кабеля, - рассказали в коммунальной службе.

К слову, как отметили в ГКП «АУЭС», в 16 микрорайоне кабельных сетей и подстанций на балансе коммунальной службы не имеется.