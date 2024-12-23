18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.72
544.09
5.2
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
23.12.2024, 13:51

Один с лопатой, семеро наблюдают: жителей Актау возмутила работа коммунальных служб

Коммунальная жизнь 0 2 000 Александр Рыжих

Жители жилого комплекса «Керемет» засняли на видео работу сотрудников ГКП «АУЭС». На кадрах видно, что ремонтом в траншее занимается один человек, тогда как остальные просто наблюдают. В коммунальном предприятии сообщили, что в 16 микрорайоне была авария на электросетях и сотрудники службы справились с задачей.

Кадр видео
Кадр видео

Процесс ремонта электрических сетей засняли на видео жители ЖК «Керемет» в 16 микрорайоне города. На кадрах запечатлен сотрудник в траншее, ремонтирующий электросети в одиночку, а также вся бригада, которая в этот момент наблюдала за своим коллегой – это и стало причиной негодования жильцов.

Один человек работает, вы вокруг стоите. Помогите ему, чтобы быстрее работа была, - возмутился автор видео.

 

В ГКП «АУЭС» сообщили, что вчера, 22 декабря, в 16 микрорайоне был поврежден кабель.

Кабели находятся в глубине семи-восьми метров. В ноябре, когда произошла аналогичная ситуация, мы провели один кабель. Однако при проведении земельных работ для прокладки нового кабеля ТОО «ЭЛМО» возникли трудности, так как компания «Ас курылыс» не дала разрешение на проведение работ на своей территории. Это усложнило ситуацию с электричеством в 16 микрорайоне, так как нет резервного кабеля, - рассказали в коммунальной службе.

К слову, как отметили в ГКП «АУЭС», в 16 микрорайоне кабельных сетей и подстанций на балансе коммунальной службы не имеется.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

3 комментарий(ев)
Кинст
Кинст
Ещё классик сказал в своей бессмертной комедии: "Кто не работает - тот ест" )))
23.12.2024, 10:46
Businessman
Businessman
"На одного с сошкой семеро с ложкой!" - эта пословица как раз о наших госорганах.
23.12.2024, 10:23
Неравнодушный
Неравнодушный
Есть такая пословица: " Один пашет, семеро руками машут." Так что нормально...
23.12.2024, 10:08
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Природа отдохнула: как живет внучка Высоцкого - уже родила семерых и уехала из РоссииНовости Мира
16.12.2024, 17:47 0
Суд принял решение по часовому поясу в КазахстанеНовости Казахстана
18.12.2024, 11:53 0
Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»Новости Мира
16.12.2024, 14:20 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...