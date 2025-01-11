Два месяца тепловой насос подбирают методом проб и ошибок в замерзающем доме в Актау

Как будет решаться проблема жителей дома №52 в 15 микрорайоне, которые находятся без тепла с начала отопительного сезона, выяснял корреспондент Lada.kz .

Фото Inbusiness.kz

Вся суть проблемы заключается в тепловых насосах, которые установил городской акимат, уверяют жители. Специалистов для их обслуживания, как выяснилось, нет. В коммунальной службе ТОО «Натис-АБ» также бессильны решить этот вопрос, так как у них нет работников, имеющих опыт и знания в данной системе. Жильцам из-за этого остается мерзнуть. В домовом чате люди пишут, что готовы уже чуть ли не разводить костры в своих квартирах.

Первая подача тепла жильцам была в начале ноября на два дня, потом отключили. За весь этот период, с начала отопительного сезона по сегодняшний день, 10 января, жителям продолжают выдавать тепло дозированно, а у кого-то оно отсутствует вовсе.

Люди собрали подписи на коллективное обращение в городской акимат.

На данный дом, как ответили корреспонденту Lada.kz в городском отделе жилищной инспекции акимата Актау, установлен насос, который оказался маленьким. В настоящее время происходит подключение нового теплового насоса. Дополнительно проинформировать жильцов о проводимых работах, отметили чиновники, обязана коммунальная служба ТОО «Натис-АБ».

Напомним, перекрыть центральную дорогу хотят жители Актау из-за проблем с отоплением.