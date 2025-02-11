Акимат Актау на содержание кладбищ выделил 16 млн тенге

На содержание трех кладбищ и захоронение безродных в этом году из городского бюджета выделили 16 812 301 тенге без учета НДС. Об этом стало известно из информации, размещенной на портале госзакупок.
Прием заявок на участие в тендере Актауский городской отдел ЖКХ открыл 6 февраля. Выбрать и заключить договор с подрядчиком планируется до 1 марта – дата начала действия договора.
Речь идет о содержании мусульманского кладбища Кошкар-ата, старом и новом городских кладбищах, захоронения невостребованных трупов, медицинских биоматериалов.
«Уборка проходов между могил и за ограждением кладбища в пределах 10 метров, согласно санитарным правилам, регулярный вывоз и захоронение мусора, содержание в исправном состоянии электрических и водопроводных сетей, оплата расходов по водоснабжению и электроэнергии, полив зеленых насаждений с апреля по октябрь, заполнение емкостей водой на старом городском кладбище, завоз питьевой воды для заполнения емкостей на мусульманском кладбище, а также своевременная подача заявок на отстрел бродячих животных (собак) на территории кладбищ», - перечисляет виды работ заказчик в технической спецификации.
Также подрядчик обязан проводить регистрацию захоронений в особой книге с заполнением всех сведений об умершем и указанием места захоронения.
Срок действия договора – до 31 декабря 2025 года.
Напомним, в 2024 году указанными работами занималась компания «Алтын Нур», с которой был заключен договор на сумму около 11 миллионов тенге.
Жители Актау ежегодно жалуются на плохое содержание старого городского кладбища – место захоронения становится убежищем людей без определенного места жительства, в сезон полива наблюдаются перебои с подачей воды. Могилы также подвергаются нападениям вандалов.
Комментарии0 комментарий(ев)