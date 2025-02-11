Акимат Актау на содержание кладбищ выделил 16 млн тенге

На содержание трех кладбищ и захоронение безродных в этом году из городского бюджета выделили 16 812 301 тенге без учета НДС. Об этом стало известно из информации, размещенной на портале госзакупок.

Фото из архива Lada.kz

Прием заявок на участие в тендере Актауский городской отдел ЖКХ открыл 6 февраля. Выбрать и заключить договор с подрядчиком планируется до 1 марта – дата начала действия договора.

Речь идет о содержании мусульманского кладбища Кошкар-ата, старом и новом городских кладбищах, захоронения невостребованных трупов, медицинских биоматериалов.

«Уборка проходов между могил и за ограждением кладбища в пределах 10 метров, согласно санитарным правилам, регулярный вывоз и захоронение мусора, содержание в исправном состоянии электрических и водопроводных сетей, оплата расходов по водоснабжению и электроэнергии, полив зеленых насаждений с апреля по октябрь, заполнение емкостей водой на старом городском кладбище, завоз питьевой воды для заполнения емкостей на мусульманском кладбище, а также своевременная подача заявок на отстрел бродячих животных (собак) на территории кладбищ», - перечисляет виды работ заказчик в технической спецификации.

Также подрядчик обязан проводить регистрацию захоронений в особой книге с заполнением всех сведений об умершем и указанием места захоронения.

Срок действия договора – до 31 декабря 2025 года.

Напомним, в 2024 году указанными работами занималась компания «Алтын Нур», с которой был заключен договор на сумму около 11 миллионов тенге.

Жители Актау ежегодно жалуются на плохое содержание старого городского кладбища – место захоронения становится убежищем людей без определенного места жительства, в сезон полива наблюдаются перебои с подачей воды. Могилы также подвергаются нападениям вандалов.