Питьевую воду отключили в восьми микрорайонах Актау

Фото предоставили в ГКП «КЖСА»

В первой половине дня 3 марта с 10:30 жители восьми микрорайонов остались без питьевой воды.

Все лето проводилась замена магистрального трубопровода, а толку нет. Очередные порывы, очередные отключения, - недоумевают горожане.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что в 24 микрорайоне произошел порыв. Проводятся ремонтные работы на магистральном трубопроводе питьевой воды.

Под ограничением находятся 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 микрорайоны, а также дома №36, №36/1, №36/2, №39, №40, №41, №42, №43, №44 и №73 в 16 микрорайоне.

Ориентировочное время подачи питьевой воды - до 20:00, - заверили в ГКП «КЖСА».

Как приспосабливаются жители Актау справляться с бытовыми проблемами при постоянных отключениях воды, корреспондент Lada.kz показал на примере одной семьи.