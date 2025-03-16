Состояние укладываемых труб вызвало вопросы у жителей Актау

В 15 микрорайоне у дома №10 укладывают ржавые трубы. Создавшаяся ситуация вызвала вопросы у горожан. Разъяснения предоставили в Актауском городском отделе строительства, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Житель 15 микрорайона заснял на видео, как рабочие выгружают трубы. На кадрах видна ржавчина, а также вещества, напоминающие битум или смолу.

Люди работают без защитных касок, у них даже нет удостоверения стропальщиков. Это просто шок, - удивляется автор видео.

Как сообщили в Актауском городском отделе строительства, на текущий момент в 15 микрорайоне ведутся работы по реконструкции водопровода.

Согласно рабочему проекту, все трубопроводы прокладываются из полиэтиленовых труб диаметром 225 миллиметров и 250 миллиметров. Кроме того, в местах пересечения с автомобильными дорогами предусмотрена укладка водопровода в стальных футлярах диаметром 425 миллиметров и 480 миллиметров.

Двумя днями ранее специалисты заказчика и технического надзора в ходе совместного осмотра объекта сделали замечания по поставленным трубопроводам, предназначенным для гильз, все было зафиксировано на видео. В связи с этим, акимат поручил заменить бракованные трубы, а также в дальнейшем обеспечить тщательный контроль качества выпускаемой продукции.

Ранее в редакцию обращались жители 4 микрорайона, которые пожаловались на удручающее состояние теплосетей. Люди потребовали от властей полной реконструкции в данном направлении. Подробнее по ссылке.