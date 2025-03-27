Запишитесь на откачку воды! Подтопление домов и улиц еще не ликвидировано в Мунайлинском районе

Дожди прошли, а проблемы остались – жители села Атамекен жалуются на сырость в домах и подтопленые улицы и дворы. В районном акимате сообщают, что откачка воды проводится в порядке очереди, передает lada.kz .

Улица в Мунайлинском районе. Фото жителей

Отсыревшие стены и потолки, затопленные дворы и непролазная грязь – таковы будни мунайлинцев. Дождь закончился несколько дней назад, а вода осталась. Ситуация осложняется подъемом грунтовых вод. По словам жителей села Атамекен, многие дворы остаются в воде.

Как сообщили в пресс-службе акимата Мунайлинского района, процесс откачки воды идет. Им заняты порядка 50 сотрудников и 20 единиц техники. Однако, они не успевают охватить сразу всех нуждающихся в осушении, поэтому откачка идет в порядке очереди. Записаться на нее можно, позвонив по телефонам: +7 702 377 6220 и +7 778 388 7557.

Напомним, проблема подтопления обильными осадками и грунтовыми водами жилых массивов Мунайлинского района является переходящей из года в год на протяжении более десятка лет.