18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
504.34
556.34
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
05.04.2025, 17:48

Трубы новые, проблемы – старые: кулинарию продолжает топить в Актау

Коммунальная жизнь 0 941 Сергей Кораблев

В Актау, несмотря на замену трубопровода, в очередной раз затопило кулинарию. Об этом Lada.kz рассказал владелец магазина, который буквально недавно провел в торговой точке ремонт.

Фото хозяина кулинарии
Фото хозяина кулинарии

По словам владельца кулинарии, в здании №54 в 3 микрорайоне, вчера, 4 апреля, произошел порыв трубопровода, который проходит рядом с подвалом. Только сегодня после полудня он обнаружил, что подвал затопило.

Хозяин заведения говорит, что в этом году был сделан ремонт. Были заменены колодезное кольцо и трубы.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), где сообщили, что реконструкцией сетей занималась подрядная организация в лице ТОО «Аманат».

Коммунальщики не исключают тот факт, что потоп в подвале помещения мог произойти из-за талых вод. По 3 микрорайону такие случаи уже наблюдались.

На место порыва был направлен начальник смены, который, со слов уже хозяина кулинарии, осмотрел и выявил проблему в сальнике, откуда и протекает вода. Однако сегодня устранять неполадки он отказался.

Корреспондент Lada.kz повторно обратился в ГКП «КЖСА», но ответа пока не поступило.

Напомним, это уже не первый потоп, который происходил в этом заведении.

Последний раз подвал кулинарии топило в 2023 году.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане вводят новый налогНовости Казахстана
10.03.2025, 10:18 0
Переводишь - доказывай! Налоговая в Казахстане потребуют объяснить каждый переводНовости Казахстана
23.03.2025, 12:57 0
Мальчик из Казахстана поставил неожиданный вопрос о справедливости в многодетной семье (видео)Новости Казахстана
10.03.2025, 12:43 0
В Казахстане хотят изменить правила пенсионных выплатНовости Казахстана
13.03.2025, 11:47 0
Сколько казахстанцы будут отдыхать на праздничные дни в маеНовости Казахстана
01.04.2025, 09:57 0

Последние комментарии

< >
Список и контакты баз отдыха Актау
MelvinKeshy → [url=https://rutube.ru/channel/35006437/]Новости[/url]
Гибнут лебеди на побережье Каспия: экологи Мангистау взяли пробы воды
Aqtau_2023 → Экологам можно не напрягаться. Всё равно напишут что лебеди устали летать, вот и погибли. Виновных нет.
Как жители Актау смогут онлайн посмотреть праздничный концерт
bekenova → Дыбысы жоқ
Токаев и Урсула фон дер Ляйен обсудили визовый режим и редкоземельные ресурсы
Pluto 9701 → Европа привезла мыльные пузыри в обмен на наши природные ресурсы и облизывать наше чиновничество.
АНК ответила на громкие слухи о воссоединении Казахстана с Россией
дорожник → OpenSuser, да никто и не спорит. Независимость это самое главное