Трубы новые, проблемы – старые: кулинарию продолжает топить в Актау

В Актау, несмотря на замену трубопровода, в очередной раз затопило кулинарию. Об этом Lada.kz рассказал владелец магазина, который буквально недавно провел в торговой точке ремонт.

Фото хозяина кулинарии

По словам владельца кулинарии, в здании №54 в 3 микрорайоне, вчера, 4 апреля, произошел порыв трубопровода, который проходит рядом с подвалом. Только сегодня после полудня он обнаружил, что подвал затопило.

Хозяин заведения говорит, что в этом году был сделан ремонт. Были заменены колодезное кольцо и трубы.

Корреспондент Lada.kz обратился за комментарием в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» (КЖСА), где сообщили, что реконструкцией сетей занималась подрядная организация в лице ТОО «Аманат».

Коммунальщики не исключают тот факт, что потоп в подвале помещения мог произойти из-за талых вод. По 3 микрорайону такие случаи уже наблюдались.

На место порыва был направлен начальник смены, который, со слов уже хозяина кулинарии, осмотрел и выявил проблему в сальнике, откуда и протекает вода. Однако сегодня устранять неполадки он отказался.

Корреспондент Lada.kz повторно обратился в ГКП «КЖСА», но ответа пока не поступило.

Напомним, это уже не первый потоп, который происходил в этом заведении.

Последний раз подвал кулинарии топило в 2023 году.