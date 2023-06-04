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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 18:17

Просмотров: 633

Злополучный порыв: Вода тухнет в подвале кулинарии в Актау

Проблема так и не решена - в подвал кулинарии продолжает протекать питьевая вода.

Кадр видео
По словам хозяина кулинарии в здании №54 в 3 микрорайоне, работы по устранению порыва с 26 мая так и не произведены. В подвале приходится передвигаться в галошах. Из-за потопа подпорчены плиты, стены, двери, проёмы, приборы и остальной инвентарь.

Злополучный порыв: Вода тухнет в подвале кулинарии в Актау


- Три дня назад работники «КЖСА» несколько раз откачивали воду из колодца, но от этого нет толка. Надо перекрывать воду и ремонтировать место порыва, но они просто убрали плиты с поверхности колодца и все. На вопрос: когда отремонтируют трубу, мне ответили, что не могут найти порыв. Из подвала откачивать воду нам приходится самим. Вода уже жутко пахнет. Протечка уже седьмой день, а в это время дорогая питьевая вода просто утекает в никуда, - рассказал владелец кулинарии.


Злополучный порыв: Вода тухнет в подвале кулинарии в Актау


Хозяин заведения написал заявление в «КЖСА», где просил ответить, в течение какого времени при возникновении порыва он должен быть устранен. Ему в это время ежедневно обещают направить работников.

В «КЖСА» корреспонденту Lada.kz сообщили, что порыв в данном случае незначителен. Воду из колодца откачали.

- Здесь проходит основная сеть, и в случае проведения работ несколько микрорайонов попадут под ограничение. С завтрашнего дня возьмём в работу, - заверили в «КЖСА».


Напомним, на прошлой неделе произошёл уже третий потоп в этом заведении за второй год.



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Комментарии ( 1 )

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kolu411 (Посетители) Сегодня, 21:50
Ограничения чего? И без ограничений в городе толком питьевой нет!
 
 

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