Злополучный порыв: Вода тухнет в подвале кулинарии в Актау

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По словам хозяина кулинарии в здании №54 в 3 микрорайоне, работы по устранению порыва с 26 мая так и не произведены. В подвале приходится передвигаться в галошах. Из-за потопа подпорчены плиты, стены, двери, проёмы, приборы и остальной инвентарь.
Хозяин заведения написал заявление в «КЖСА», где просил ответить, в течение какого времени при возникновении порыва он должен быть устранен. Ему в это время ежедневно обещают направить работников.
В «КЖСА» корреспонденту Lada.kz сообщили, что порыв в данном случае незначителен. Воду из колодца откачали.
Напомним, на прошлой неделе произошёл уже третий потоп в этом заведении за второй год.
- Три дня назад работники «КЖСА» несколько раз откачивали воду из колодца, но от этого нет толка. Надо перекрывать воду и ремонтировать место порыва, но они просто убрали плиты с поверхности колодца и все. На вопрос: когда отремонтируют трубу, мне ответили, что не могут найти порыв. Из подвала откачивать воду нам приходится самим. Вода уже жутко пахнет. Протечка уже седьмой день, а в это время дорогая питьевая вода просто утекает в никуда, - рассказал владелец кулинарии.
Хозяин заведения написал заявление в «КЖСА», где просил ответить, в течение какого времени при возникновении порыва он должен быть устранен. Ему в это время ежедневно обещают направить работников.
В «КЖСА» корреспонденту Lada.kz сообщили, что порыв в данном случае незначителен. Воду из колодца откачали.
- Здесь проходит основная сеть, и в случае проведения работ несколько микрорайонов попадут под ограничение. С завтрашнего дня возьмём в работу, - заверили в «КЖСА».
Напомним, на прошлой неделе произошёл уже третий потоп в этом заведении за второй год.