Злополучный порыв: Вода тухнет в подвале кулинарии в Актау

- Три дня назад работники «КЖСА» несколько раз откачивали воду из колодца, но от этого нет толка. Надо перекрывать воду и ремонтировать место порыва, но они просто убрали плиты с поверхности колодца и все. На вопрос: когда отремонтируют трубу, мне ответили, что не могут найти порыв. Из подвала откачивать воду нам приходится самим. Вода уже жутко пахнет. Протечка уже седьмой день, а в это время дорогая питьевая вода просто утекает в никуда, - рассказал владелец кулинарии.

- Здесь проходит основная сеть, и в случае проведения работ несколько микрорайонов попадут под ограничение. С завтрашнего дня возьмём в работу, - заверили в «КЖСА».