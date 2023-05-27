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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 14:12

Просмотров: 858

Кулинарию снова затопило в Актау

Это уже третий потоп в заведении за второй год.

Кадр видео
По словам хозяина кулинарии в здании №54 в 3 микрорайоне, в среду вечером произошёл порыв трубопровода, который проходит рядом с подвалом.

Кулинарию снова затопило в Актау


Подвал кулинарии в очередной раз оказался затопленным.

После звонка в «КЖСА» так никто и не приехал. Владельцу заведения пришлось самому нанимать ассенизаторскую машину и два раза откачивать воду из колодца. Услуги обошлись 20 000 тенге.

В четверг хозяин кулинарии повторно позвонил диспетчеру «КЖСА», но безуспешно. Там лишь сказали, что необходимо обратиться в обслуживающую организацию. ЖЭК в 3 микрорайоне, как уверяет хозяин заведения, обслуживает жилые дома. Его территория к ним не относится.



Всё же после продолжительных разбирательств из «КЖСА» направили машину для откачки воды из подвала.

Отчаявшись, владелец кулинарии отправился писать жалобу в отдел ЖКХ городского акимата. Но там ему сообщили, что обращение принимать не будут и обратились в «КЖСА». Мужчина в результате написал жалобу через портал «eGov».

В итоге вчера владельцу кулинарии ответили в «КЖСА», что ими запланирован ремонт трубопровода на данном участке.

Владелец кулинарии переживает, что снова может произойти порыв и затопить его заведение.

Корреспонденту Lada.kz подтвердили сегодня, 27 мая, что они займутся ремонтом в эти выходные, так как они устраняют ещё три крупных порыва в городе.

Напомним, в октябре прошлого года подвал кулинарии затопило из-за порыва трубопровода. В марте этого года опять произошла аналогичная ситуация. Это уже третий по счёту потоп в этой кулинарии.



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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 14:50
Коммерческое помещение по цене и аренде не даёт экономию, оно даёт деньги в долг чтоб при случае забрать их с лихвой))) Владелец так и не принял меры по противодействию таких бедствий, а жаль ведь можно предотвротить(

Имелось в виду коммерческое помещение в цоколе или подвале)
 
 

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