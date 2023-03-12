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ЛАДА.kz » Коммунальная жизнь

Сергей Кораблев

Опубликовано: Вчера, 21:55

Просмотров: 720

Кулинарию затопило в Актау

Владелец заведения предоставил видеозапись последствий потопа.

Кадр видео
По словам хозяина кулинарии в здании №54 в 3 микрорайоне, вероятнее всего, накануне вечером или сегодня с утра произошел порыв трубопровода технической воды, проходящего рядом с подвалом.

Кулинарию затопило в Актау


Владелец заведения увидел лишь вечером, как затопило подвальное помещение. На полу образовались огромные лужи. Потрескались большие кафельные плиты.

Для откачки воды ему придется вызывать ассенизаторские машины, услуги которых обойдутся как минимум в 30 тысяч тенге.

Спустя почти час, с его слов, на место приехали работники «КЖСА» и уже по второму кругу проводят откачку воды из колодца.

- Понимаю, что если бы это был единичный случай. Но это повторяется снова. И работа у нас вечером «кипит». Честно, неприятная ситуация, - говорит хозяин кулинарии.


Напомним, в октябре прошлого года подвал кулинарии тоже затопило из-за порыва трубопровода.




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