Кулинарию затопило в Актау

- Понимаю, что если бы это был единичный случай. Но это повторяется снова. И работа у нас вечером «кипит». Честно, неприятная ситуация, - говорит хозяин кулинарии.

По словам хозяина кулинарии в здании №54 в 3 микрорайоне, вероятнее всего, накануне вечером или сегодня с утра произошел порыв трубопровода технической воды, проходящего рядом с подвалом.Владелец заведения увидел лишь вечером, как затопило подвальное помещение. На полу образовались огромные лужи. Потрескались большие кафельные плиты.Для откачки воды ему придется вызывать ассенизаторские машины, услуги которых обойдутся как минимум в 30 тысяч тенге.Спустя почти час, с его слов, на место приехали работники «КЖСА» и уже по второму кругу проводят откачку воды из колодца.Напомним, в октябре прошлого года подвал кулинарии тоже затопило из-за порыва трубопровода.