Кулинарию затопило в Актау

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По словам хозяина кулинарии в здании №54 в 3 микрорайоне, вероятнее всего, накануне вечером или сегодня с утра произошел порыв трубопровода технической воды, проходящего рядом с подвалом.
Владелец заведения увидел лишь вечером, как затопило подвальное помещение. На полу образовались огромные лужи. Потрескались большие кафельные плиты.
Для откачки воды ему придется вызывать ассенизаторские машины, услуги которых обойдутся как минимум в 30 тысяч тенге.
Спустя почти час, с его слов, на место приехали работники «КЖСА» и уже по второму кругу проводят откачку воды из колодца.
Напомним, в октябре прошлого года подвал кулинарии тоже затопило из-за порыва трубопровода.
Владелец заведения увидел лишь вечером, как затопило подвальное помещение. На полу образовались огромные лужи. Потрескались большие кафельные плиты.
Для откачки воды ему придется вызывать ассенизаторские машины, услуги которых обойдутся как минимум в 30 тысяч тенге.
Спустя почти час, с его слов, на место приехали работники «КЖСА» и уже по второму кругу проводят откачку воды из колодца.
- Понимаю, что если бы это был единичный случай. Но это повторяется снова. И работа у нас вечером «кипит». Честно, неприятная ситуация, - говорит хозяин кулинарии.
Напомним, в октябре прошлого года подвал кулинарии тоже затопило из-за порыва трубопровода.
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