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07.04.2025, 19:33

Кто будет восстанавливать разбитые плафоны фонарей на пирсе в Актау

Коммунальная жизнь 0 798 Лиана Рязанцева

Жители Актау недовольны тем, что за три месяца так и не восстановили разбитые плафоны уличных фонарей на пирсе Скальной тропы. В акимате города Актау сообщили, кто будет заниматься восстановлением плафонов и в какие сроки планируется завершить работы, передает Lada.kz.

 

 

Фото жителей Актау
Фото жителей Актау

Жители Актау прислал в редакцию Lada.kz фотографии с разбитыми плафонами уличных фонарей, которые расположены вдоль пирса на Скальной тропе.

Эти плафоны разбили ещё в январе 2025 года. Тогда в акимате обещали, что всё быстро восстановят, но прошло уже несколько месяцев, а фонари так и не починили. Вечером на Скальной тропе темно, гулять там небезопасно. Кроме того, что подумают о нас туристы и гости города? Это ведь одно из любимых мест для прогулок, — говорит житель Актау.

В городском акимате заверили, что плафоны в скором времени заменят на новые.

Подрядная организация «СМК-Атамекен» уже приступила к благоустройству набережной, в том числе и Скальной тропы. В ближайшее время они установят новые плафоны и восстановят освещение, — сообщили в акимате Актау.

Напомним, в январе 2025 года житель Актау прислал в редакцию Lada.kz видео, на котором видно, что на пирсе Скальной тропы не сохранился ни один плафон, все они разбиты.Тогда в городском акимате сообщали, что планируют обратиться в полицию с заявлением для выявления личностей, причастных к вандализму, с целью привлечения их к ответственности.

Ранее корреспонденты Lada.kz изучили Скальную тропу, обнажив ее достоинства и недостатки.

Автор проекта «Скальная тропа» высказался о вандализме в Актау. По его словам, видеокамеры расположены с такой частотой, что на пункте полиции видны действия каждого посетителя. Но они не работают или функционируют с большими неисправностями. Он заявлял, что вандализм есть в любой стране, и решение не в бесконечном восстановлении, а в недопущении подобных действий и правовой реакции надзорных органов.

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