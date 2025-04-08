Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 8 апреля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 8 апреля.

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Электроэнергия

По данным ГКП «АУЭС», 8 апреля в городе не запланированы планово-предупредительные работы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 8 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

Без питьевой воды останутся жители 1А, 1, 3, 3А, 3Б микрорайонов;

4 микрорайон, питьевой воды не будет в домах №№ 61, 62;

6 микрорайон, техническую воду отключат в доме №38;

12 микрорайон, питьевую воду отключат в доме № 17;

26 микрорайон, питьевую воду отключат в домах №№ 42, 43, 45, 46:

31Б микрорайон, техническую воду отключат в домах №№ 5, 6, 7.

В Telegram-чате акимата Мангистауской области с 7 утра жители города жалуются на отсутствие водоснабжения в 12, 14, 15, 31А микрорайонах.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы в 3, 4А микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.