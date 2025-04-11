Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 11 апреля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 11 апреля.

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Электроэнергия

По данным ГКП «АУЭС», 11 апреля в городе не запланированы планово-предупредительные работы, за исключением устранения аварийных ситуаций.

Водоснабжение

По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 11 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:

4 микрорайон, без технической воды останутся жильцы дома № 3;

5 микрорайон, технической воды не будет в доме №1 (В, Г-блоки);

без технической воды останутся жители домов №№ 3, 4, 5, 6, 33, 35 в 8 микрорайоне;

8 микрорайон, техническую воду отключат в домах №№ 12, 27, 28, 29;

ограничат в технической воде жильцов домов №№2, 3, 4, 5, 8, 12, 19, 25, 26, 27, 40, 41, 43, 49, 52 в 15 микрорайоне;

26 микрорайон, техническую и питьевую воду отключат в домах №№ 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36.

Отопление

В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 4А микрорайонах.

В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.

Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.

Напомним, сегодня 11 апреля в Актау завершится отопительный сезон.