Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые и аварийные отключения в Актау 11 апреля

ГКП «АУЭС» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы» предоставили Lada.kz данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, воды и отопления 11 апреля.
Электроэнергия
По данным ГКП «АУЭС», 11 апреля в городе не запланированы планово-предупредительные работы, за исключением устранения аварийных ситуаций.
Водоснабжение
По информации ГКП «Каспий жылу, су арнасы», сегодня, 11 апреля, аварийные ремонтные работы по водоснабжению будут проводиться по следующим адресам:
Отопление
В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что в настоящее время проводятся аварийные ремонтные работы во 2, 4А микрорайонах.
В случае отключения электроэнергии жители Актау могут обратиться по номеру телефона: +7 (7292) 57-12-08.
Оперативно-диспетчерская служба ГКП «Каспий жылу, су арнасы»: +7 (7292) 60-53-18 и 60-53-16.
Напомним, сегодня 11 апреля в Актау завершится отопительный сезон.
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