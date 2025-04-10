Когда в Актау отключат отопление

Сегодня, 10 апреля, под руководством главы города Абилкаира Байпакова состоялось заседание штаба по завершению отопительного сезона, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу Актауского городского акимата.

Фото с сайта realty.rbc.ru

В совещании приняли участие представители областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, ТОО «МАЭК», ГКП «Каспий жылу, су арнасы», ГКП «Актауское управление электрических сетей», организаций по обслуживанию жилого фонда, а также сотрудники акимата города. В ходе заседания были рассмотрены вопросы завершения отопительного сезона, подготовки к предстоящему периоду и другие актуальные темы.

На совещании с докладом о ходе проведения отопительного сезона выступил руководитель Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Жанболат Жакупов, который также озвучил планы на предстоящий период.

С начала отопительного сезона 2024 года на инженерных сетях было зафиксировано 1030 неисправностей. Этот показатель в несколько раз ниже по сравнению с прошлым годом. Все выявленные дефекты оперативно устранялись коммунальными службами, - сказал Жанболат Жакупов.

По итогам совещания распоряжением главы областного центра было определено, что отопительный сезон завершится 11 апреля. В связи с этим ответственным учреждениям поручено принять необходимые меры. По словам акима, в текущем году отопительный сезон прошёл с положительными результатами и показал лучшие показатели по сравнению с предыдущими годами.