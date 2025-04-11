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11.04.2025, 14:04

Если КСК в Актау отказываются организовать жителям полив деревьев во дворах

Коммунальная жизнь 0 2 476 Лиана Рязанцева

Жители Актау сообщают, что столкнулись с отказом КСК в выводе водопровода для полива деревьев на территории дворов. Редакция Lada.kz обратилась за разъяснением в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства и ТОО «Green City Aktau».

фото из архива Lada.kz
фото из архива Lada.kz

В редакцию Lada.kz обратилась жительница 14 микрорайона. Она пожаловалась, что местный КСК, обслуживающий их дом, отказал ей в выводе трубопровода питьевой воды для полива зеленых насаждений во дворе.

Ранее акимат заявлял, что можно вывести трубу из подвала, установить счетчик и поливать деревья во дворах силами горожан. Теперь же КСК нам отказывает, сославшись на каки-то изменения в законодательстве. Они сами не поливают и нам не дают этого делать. Они добиваются того, чтобы в городе засохли все имеющиеся деревья. Поливать с баклажками неудобно, попробуйте потаскать воду с пятого этажа – утром не разогнешься, – жалуется жительница.

Редакция решила выяснить, были ли действительно внесены изменения в законодательство, которые запрещают вывод водопровода из подвалов.

В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства заявили, что проблем с выводом трубопровода у горожан не должно возникать. Для этого им следует обратиться в ТОО «Green City Aktau».

Там помогут составить договор с КСК, после чего организуют вывод трубы из подвала и дальнейшую оплату за полив, – сказали в акимате.

В ТОО «Green City Aktau» заявили, что не в первый раз сталкиваются с отказами со стороны КСК.

Да, жители могут, конечно, вывести трубу, но для опломбирования нужен юридический счет ИП, ТОО или ОСИ КСК. Но, КСК отказываются, не хотят работать. В чем причина, мы не знаем., – отметили в компании.

Напомним, поливом и озеленением в городе занимается ТОО «Green City Aktau». Из бюджета для озеленения Актау власти на 2025 год выделили 1 249 441 000 тенге. Корреспондент Lada.kz узнал у руководителя компании Айбека Ерболекова, какие работы будут проведены в этом году.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Argallo
Argallo
"Из бюджета для озеленения Актау власти на 2025 год выделили 1 249 441 000 тенге." Целый Миллиард! потратят ни на что. 2\3 осядет в карманах директоров, остатки пойдут на срубку сухих деревьев, вот это озеленение в Актау последние 15 лет уже.
11.04.2025, 12:40
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