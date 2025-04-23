В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы

Жители Актау сняли на видео потоп в 27 микрорайоне. В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле одного из домов в 27 микрорайоне произошёл порыв на магистральном трубопроводе технической воды, передает Lada.kz.
Сегодня, 23 апреля, в социальных сетях жители города сообщили о потопе, который произошёл в 27 микрорайоне.
На кадрах видео видно, как образовалась целая «река» из ржавой воды, затопившая проезжую часть и пешеходные дорожки. Затопленными оказались сразу несколько дворов, все припаркованные автомобили стоят в воде.
В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле дома №5 в 27 микрорайоне произошёл порыв на магистральном трубопроводе технической воды.
В связи с порывом аварийно отключили техническую воду в 27 микрорайоне в домах №№ 24, 26, 27, 28, 28А, 29, 29А. Также снижено давление в микрорайонах Толкын 1, 2, Шыгыс 1, 2, 3. Работы уже начаты, ориентировочное время завершения — до 20:00, - сообщили в ГКП «КЖСА».
Комментарии1 комментарий(ев)