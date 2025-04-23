В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы

Жители Актау сняли на видео потоп в 27 микрорайоне. В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле одного из домов в 27 микрорайоне произошёл порыв на магистральном трубопроводе технической воды, передает Lada.kz .

Кадр видео

Сегодня, 23 апреля, в социальных сетях жители города сообщили о потопе, который произошёл в 27 микрорайоне.

На кадрах видео видно, как образовалась целая «река» из ржавой воды, затопившая проезжую часть и пешеходные дорожки. Затопленными оказались сразу несколько дворов, все припаркованные автомобили стоят в воде.

В ГКП «КЖСА» сообщили, что возле дома №5 в 27 микрорайоне произошёл порыв на магистральном трубопроводе технической воды.