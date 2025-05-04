«Это просто ужас»: тысячи литров питьевой воды впустую вынуждена сливать кулинария в Актау

Уже месяц из-за неисправности трубопровода работники одной из кулинарий вынуждены ежедневно сливать в туалет тысячи литров питьевой воды за смену, сообщает Lada.kz .

Фото владельца кулинарии

По словам владельца кулинарии в 3 микрорайоне, из коммунального колодца у здания №54 в его подвал просачивается вода. В колодце проходят магистральные трубы питьевого и технического назначения диаметром более 150 мм.

Работники заведения уверяют, что несмотря на замену труб в 2024 году, с 4 апреля текущего года в подвале снова порывы. Сотрудники кулинарии ежедневно откачивают около 9 кубометров.

В условиях дефицита питьевой воды в регионе хозяин заведения просит власти провести проверку качества ремонта, использования бюджетных средств и устранить порыв.

Обращения в коммунальные службы остаются безрезультатными, мер по устранению утечки не принимается. В ГКП «Каспий жылу, су арнасы» сообщили, что это частные проблемы кулинарии.

Нас считают частным лицом и предлагают решать все самостоятельно, при этом общаются с нами так, как будто делают одолжение, - говорят владельцы заведения.

В ТОО «МАЭК» обращение владельца кулинарии перенаправили в ГКП «Каспий жылу, су арнасы». В управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области, местной антикоррупционной службе люди ничего не добились. Работникам пришлось направить письмо в комитет внутреннего государственного аудита министерства финансов РК и в администрацию президента, надеясь на помощь в решении ситуации.

Мы перепробовали все возможные варианты: возможно, проблема в магистральной трубе или в новых трубах, которые провели в декабре. Однако в ГКП «Каспий жылу, су арнасы» нет специалистов, которые могли бы определить, в чем именно неисправность. Это просто ужас, - заявляют сотрудники.

Напомним, кулинарию, несмотря на замену трубопровода, в очередной раз затопило в начале марта.