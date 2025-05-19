На массовые перебои с электричеством жалуются жители Актау

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В Telegram-канале акима Мангистауской области жители Актау пожаловались на перебои с электричеством. Проблемы зафиксированы в 5, 7, 8 и 12 микрорайонах.

По словам жителей, подобные ситуации стали происходить все чаще.

За последние месяцы электричество отключали уже не один раз. Раньше такого не было, - возмущаются жители 8 микрорайона.

В ГКП «АУЭС» подтвердили частичное отключение электроэнергии и заверили, что аварийные бригады уже работают над устранением неполадок.

Напомним, из-за перебоев с электроснабжением 5 мая жители 19 микрорайона пытались перекрыть проезжую часть и заблокировать движение транспорта.