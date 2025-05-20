Доступ заблокирован: жители Актау остались без воды для полива растений

Жителям 11 микрорайона закрыли доступ к воде, которой люди поливали растения. Теперь горожанам приходится спасать зеленые насаждения водой из квартир, сообщает Lada.kz .

Фото жителей дома №20 в 11 микрорайоне

По словам жителей 11 микрорайона, в прошлом году обслуживающая компания ПКСК «Светлана» официально предоставила жильцам дома №20 техническую воду для полива растений. Были установлены счетчик и пломба. В этом году доступ к воде неожиданно закрыли, и жители вынуждены носить питьевую воду из квартир, чтобы полить деревья и кусты вокруг дома.

Жители Актау отмечают, что готовы собственными силами ухаживать за зелеными насаждениями и поддерживать двор в порядке, однако без воды сделать это невозможно.

В ПКСК «Светлана» признали наличие некоторых трудностей. Восстановить подачу технической воды пообещали уже на этой неделе.

Ранее Lada.kz рассказывала, что делать, если КСК в Актау отказываются организовать жителям полив деревьев во дворах. Подробнее по ссылке.