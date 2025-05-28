Как в Мангистау готовятся к отопительному сезону

Чиновники во главе с акимом Нурдаулетом Килыбаем обсудили прошедший и будущий отопительные сезоны, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото: акимат Мангистауской области

По информации руководителя управления энергетики и ЖКХ Бердибека Картбаева, в прошлом году произошло 367 аварий на теплосетях Актау. Кроме того, в ТОО «МАЭК» выявлено девять технологических дефектов II степени, которые впоследствии устранили. На двух тепловых электростанциях проводится капитальный ремонт трех турбоагрегатов и энергоблока.

В рамках подготовки к отопительному сезону АО «МРЭК» планирует отремонтировать 495,4 км линий электропередачи, 106 трансформаторных пунктов и пять вспомогательных станций.

Текущие ремонтные работы будут проведены на 120 газорегуляторных пунктах и 438 шкафах газовой системы.

Общая протяженность магистральных теплопроводов, находящихся на балансе ТОО «МАЭК», составляет 47,7 километра. В 2024 году отремонтировано 15,6 км. В этом году продолжат ремонт оставшегося участка протяженностью 10 километров. В микрорайонах 3А и 3Б ведется реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 10,2 км.

Планируется строительство новой котельной мощностью 360 Гкал. Реализация проекта позволит обеспечить стабильное теплоснабжение 19А, 20, 20А, 34, 34А и 35 микрорайонов.

По словам генерального директора ТОО «МАЭК» Киниса Уракова, в этом году реализуется второй этап реконструкции 22,4 километра тепловых сетей. Кроме того, будет реконструирована 318-метровая сеть утилизации тепла между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1.

Напомним, ранее премьер-министр Олжас Бектенов озвучил факт, что ремонт турбины на ТЭЦ-2 ведет компания, не имеющая соответствующего опыта.