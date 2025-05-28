18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
512.16
580.94
6.39
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.05.2025, 19:06

Как в Мангистау готовятся к отопительному сезону

Коммунальная жизнь 0 1 321 Ольга Максимова

Чиновники во главе с акимом Нурдаулетом Килыбаем обсудили прошедший и будущий отопительные сезоны, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Мангистауской области.

Фото: акимат Мангистауской области
Фото: акимат Мангистауской области

По информации руководителя управления энергетики и ЖКХ Бердибека Картбаева, в прошлом году произошло 367 аварий на теплосетях Актау. Кроме того, в ТОО «МАЭК» выявлено девять технологических дефектов II степени, которые впоследствии устранили. На двух тепловых электростанциях проводится капитальный ремонт трех турбоагрегатов и энергоблока.

В рамках подготовки к отопительному сезону АО «МРЭК» планирует отремонтировать 495,4 км линий электропередачи, 106 трансформаторных пунктов и пять вспомогательных станций.

Текущие ремонтные работы будут проведены на 120 газорегуляторных пунктах и 438 шкафах газовой системы.

Общая протяженность магистральных теплопроводов, находящихся на балансе ТОО «МАЭК», составляет 47,7 километра. В 2024 году отремонтировано 15,6 км. В этом году продолжат ремонт оставшегося участка протяженностью 10 километров. В микрорайонах 3А и 3Б ведется реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 10,2 км.

Планируется строительство новой котельной мощностью 360 Гкал. Реализация проекта позволит обеспечить стабильное теплоснабжение 19А, 20, 20А, 34, 34А и 35 микрорайонов.

По словам генерального директора ТОО «МАЭК» Киниса Уракова, в этом году реализуется второй этап реконструкции 22,4 километра тепловых сетей. Кроме того, будет реконструирована 318-метровая сеть утилизации тепла между ТЭЦ-2 и ТЭЦ-1.

Напомним, ранее премьер-министр Олжас Бектенов озвучил факт, что ремонт турбины на ТЭЦ-2 ведет компания, не имеющая соответствующего опыта.  

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Огромную змею заметили в степях МангистауЭкология
17.05.2025, 14:25 0
Сообщение о найденой в Каспии ракетной подлодке распространяется в СетиОбщество
16.05.2025, 19:47 0
Почему в Казахстане отказываются от использования георгиевской лентыНовости Казахстана
08.05.2025, 14:40 0
Казахстанцев в Грузии стали встречать оскорблениями и отказами на границеНовости Казахстана
28.04.2025, 10:39 0

Последние комментарии

< >
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
Apmaxa → шапалак лишним не бывает
Опасные дорожные условия на дороге Жетыбай–Шетпе попали на видео
дорожник → " Из-за ремонта дороги приходится объезжать участок по маршруту длиной около 15–20 километров" Афигеть! А через Таучик можно попасть в Актау что бы миновать этот участок? Мне через неделю ехать
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
velldr → Я не спец по воспитанию, но думаю что для воспитания бережливого отношения ко всему у наших детей подходит трудотерапия. Если ребенок рвет культурные растения и ломает деревья, то заставьте его сажат…
Вырвал все цветы: детская выходка закончилась рукоприкладством в Актау
fox1167 → "10-летний мальчик вырвал все петунии из вазонов и разбросал их. После сделанного замечания мать мальчика вместо воспитательной беседы ударила своего сына."-----Какая уже воспитательная беседа в 10 л…
В Мангистау полицейские устроили погоню за автомобилем с выпускником (видео)
fox1167 → Штраф ему----- и в обезьянник! Родителям тоже штраф!