Жители Актау нескольких микрорайонов жалуются на отсутствие питьевой воды

В Telegram-чате акимата Мангистауской области и в редакцию Lada.kz поступает множество жалоб от жителей различных микрорайонов города на отсутствие питьевой воды. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГКП «КЖСА».

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Сегодня, 29 мая, жители нескольких микрорайонов пожаловались на отсутствие питьевой воды.

Мы уже четвёртый день сидим без питьевой воды. Никакой внятной информации нам не дают — никто не объясняет, почему нет воды и когда она появится, — пожаловался один из жителей.

Жалобы на отсутствие питьевой воды поступают из 1, 2, 4, 5 и 7 микрорайонов.

Причины перебоев с водоснабжением разъяснили в пресс-службе ГКП «КЖСА».

В 22 микрорайоне в районе дома №15 произошел порыв. Это труба «пятисотка» в очень плохом состоянии, с 1967 года этот трубопровод не видел реконструкции. На данный момент ремонтные работы ведутся. Планируем заменить 280 метров трубопровода. Порыв уже устранили, временно подали питьевую воду в нижнюю зону города — с 1 по 6 микрорайоны. Но, давление ещё слабое, мы постепенно поднимаем давление, потому что трубопровод очень в плохом состоянии. Резкое повышение может привести к гидроудару, чего мы стараемся избежать. Ориентировочно, до 14:00–15:00 постараемся восстановить водоснабжение и поднять давление, — сообщили в ГКП «КЖСА».

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с устранением неисправностей питьевого трубопровода в 6А микрорайоне в ряде микрорайонов нижней зоны города 27 мая отключили питьевую воду.