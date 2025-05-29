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29.05.2025, 11:15

Жители Актау нескольких микрорайонов жалуются на отсутствие питьевой воды

Коммунальная жизнь 0 3 080 Лиана Рязанцева

В Telegram-чате акимата Мангистауской области и в редакцию Lada.kz поступает множество жалоб от жителей различных микрорайонов города на отсутствие питьевой воды. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ГКП «КЖСА».

Фото автора
Фото автора

Сегодня, 29 мая, жители нескольких микрорайонов пожаловались на отсутствие питьевой воды.

Мы уже четвёртый день сидим без питьевой воды. Никакой внятной информации нам не дают — никто не объясняет, почему нет воды и когда она появится, — пожаловался один из жителей.

Жалобы на отсутствие питьевой воды поступают из 1, 2, 4, 5 и 7 микрорайонов.

Причины перебоев с водоснабжением разъяснили в пресс-службе ГКП «КЖСА».

В 22 микрорайоне в районе дома №15 произошел порыв. Это труба «пятисотка» в очень плохом состоянии, с 1967 года этот трубопровод не видел реконструкции. На данный момент ремонтные работы ведутся. Планируем заменить 280 метров трубопровода. Порыв уже устранили, временно подали питьевую воду в нижнюю зону города — с 1 по 6 микрорайоны. Но, давление ещё слабое, мы постепенно поднимаем давление, потому что трубопровод очень в плохом состоянии. Резкое повышение может привести к гидроудару, чего мы стараемся избежать. Ориентировочно, до 14:00–15:00 постараемся восстановить водоснабжение и поднять давление, — сообщили в ГКП «КЖСА».

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с устранением неисправностей питьевого трубопровода в 6А микрорайоне в ряде микрорайонов нижней зоны города 27 мая отключили питьевую воду. 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
aktowner
aktowner
Древнее нашей трубы только Римский водопровод ) К раскопкам нужно подключить археологов! Достойна быть экспонатом краеведческого музея!
29.05.2025, 07:51
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